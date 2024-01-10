Прийшов рахунок на 2400 доларів: туристка випадково замовила в барі не той коктейль

Британка Лінсі Беннетт неправильно прочитала меню, де були вказані цифри з пробілом.

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Жителька Белфаста, що в Ірландії, випадково замовила коктейль, який коштував 1890 фунтів стерлінгів (близько 2400 доларів США). Про цей курйозний випадок вона розповіла у своєму TikTok.

Лінсі Беннетт разом зі своїм чоловіком перед Новим роком поїхали відпочивати у Лондон. Там парочка відвідала бар при готелі, і зробила просте замовлення: коктейль під назвою "1890".

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Подружжя розраховувало, що ціна напою складе 18,90 фунтів (тобто 24 долари). Однак, коли вони побачили рахунок на 2000 фунтів стерлінгів (2500 доларів), то не повірили своїм очам.

У вірусному відео британка пояснила, що неправильно прочитала меню, де були вказані цифри з пробілом, але без коми – один, вісім, дев’ять, нуль. На жаль, вона не звернула уваги на дорогі інгредієнти, що входили в склад коктейлю, зокрема шампанське Cristal та 30-річний коньяк у сусальному золоті.

І хоч Лінсі таки довелося оплатити замовлення, вона не змогла насолодитись його смаком через нелюбов до віскі. За її словами, в результаті інциденту адміністрація закладу ухвалила рішення звільнити бармена.

У коментарях підписники засумнівалися в правдивості цієї історії через розбіжність у деталях. Втім, Лінсі наполягла на своєму, заявивши, що це стало для неї справжнім уроком й відтепер вона завжди перевірятиме ціну на коктейлі перед замовленням.

"Іноді ресторани готують коктейлі за таку ціну як піар-хід"

"Жоден алкоголь не коштує стільки, це здирництво"

"Мій чоловік замовив яловичину в 5-зірковому ресторані, він був готовий заплатити 500 доларів, але довелось віддати 5000"

"Навіщо купувати віскі, якщо тобі не подобається"

"Напевно, вони мають уточнювати ціну"

"Проблема в меню, дизайні та поліграфії. Якщо написано незрозуміло, то ви можете оскаржити це"

"Розлучення. Негайно".

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок. Туристка з Австралії, яка відпочивала на Балі, розповіла, як її ошукали у кафе. Жінка заплатила майже 12 американських доларів (близько 450 грн) за маленьку пляшку води об'ємом 380 мл. До того ж їй нарахували податки за послуги, тож в сумі довелося віддати аж 14 доларів (530 грн).

Крім того, ми розповідали, як 50-річний виходець із Литви симулював серцеві напади щонайменше у 20 ресторанах Іспанії, щоб не платити за рахунком. Чоловіка ув'язнили, оскільки він не зміг сплатити два штрафи після своєї обурливої серії "театральних обідів" й влаштовував справжній драматичний спектакль практично у всіх закладах, більшість з яких знаходилася в Коста-Бланці.