"Заради дітей": батько після розлучення пів року ночує у машині (фото)

Попри всі складнощі, чоловік намагається не впадати у відчай.

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40-річний Ендрю Рейнольдс з Бірмінгема, що у Великій Британії, після розлучення став безпритульним й уже пів року ночує у своєму автомобілі Vauxhall Astra. Батько двох дітей харчується найдешевшою їжею на винос і приймає душ лише раз на тиждень. Про його історію написало видання Birmingham Live.

Містер Рейнольдс, який працює водієм служби доставки, паркується на ніч "де і коли завгодно", щоб бодай кілька годин поспати. Чоловік стверджує, що специфіка його роботи стала "бар'єром" для отримання житлової підтримки від місцевої міської ради.

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Британець категорично відмовився від місць для тимчасового проживання, які йому запропонували соціальні служби. Він каже, що не протримається там й 30 секунд.

"Мені пропонують ночувати разом з наркоманами, наркодилерами та алкоголіками. Це пряма дорога до нервового зриву, а в мене і без того є проблеми зі здоров’ям", – пояснює чоловік.

На роботі ніхто не вірить, що Ендрю насправді бездомний і живе в автомобілі. Колеги сумнівались в цьому, бо в його машині завжди дуже чисто та охайно.

"У мене немає дому, але це ж не означає, що я нечепура й розкидаюся їжею та обгортками. Раз на тиждень ставлю машину на стоянку і прибираю, бо це єдине, що у мене є в житті", – розповідає британець.

Ендрю вже двічі будили представники правоохоронних органів. Поліціанти спочатку подумали, що він п'яний і спить за кермом, але потім перевіряли його документи.

Попри всі складнощі, Рейнольдс намагається не впадати у відчай.

"Намагаюся посміхатися, коли проводжу час з дітьми. Я знаю, що їм важко. Так, це не ідеально, але у мене є діти, заради них і живу", – додає чоловік.

Ендрю Рейнольдс живе в своїй машині Фото: Birmingham Live

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