Дорогою на похорон тіло покійниці раптово зникло: згодом її знайшли в горах (фото)

Друзі та родичі небіжчиці поскаржилися, що труну так і не привезли до церкви на церемонію прощання.

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Тіло покійної Мануели Спарджі зникло перед церемонією прощання в Італії. 37-річний водій, який мав привезти труну на похорон, загубився в дорозі. Про цю дивну історію написало місцеве видання Corriere della Sera.

Повідомляється, що чоловік вирішив їхати до місця призначення через закритий на зиму перевал Дордона, а не по автостраді, як рекомендується з міркувань безпеки.

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Його катафалк зламався посеред Східних Альп на висоті близько 2000 метрів. Розгублений чоловік, у якого не було мобільного зв'язку, у відчаї пройшов майже десять кілометрів по снігу, аби покликати когось на допомогу.

Коли він дістався до колиби місцевого жителя, то викликав гірську рятувальну команду на снігоходах. Зараз потерпілий перебуває в лікарні, його стан стабільний.

Тіло самої Мануели Спарджі в катафалку також знайшли та відвантажили.

"Церква була забита людьми, але труну так і не привезли. Це якийсь абсурд, що нам нічого не повідомили", — поскаржилися друзі та родичі покійної, які прийшли на церемонію прощання.

За інформацією італійської преси, причиною смерті Мануели Спарджі стала безглузда помилка за кермом у вівторок, 2 січня. 56-річна жінка хотіла увімкнути задню передачу на стоянці, але випадково перемкнулася на першу. Автомобіль заїхав на 30 метрів в озеро Комо. У салоні машини, окрім самої водійки, було ще двоє чоловіків. Вони вижили, але перебувають у критичному стані.

Автомобіль Мануели Спарджі в озері Комо Автомобіль Мануели Спарджі в озері Комо Фото: ROPI

Раніше Фокус писав про оголошену мертвою жінку, яка ожила в крематорії. 90-річну бразилійку Норму Сілвейра да Сілву терміново відвезли назад до лікарні, але, на жаль, через кілька годин вона таки померла. Зараз правоохоронці з’ясовують, як ця жахлива помилка взагалі могла трапитися.

Також ми розповідали, як письменниця Лорен Канадей повернулася до життя після 24 хвилин клінічної смерті. За словами жінки, вона не бачила того, що часто описують у кіно та медіа: усе життя не проносилося перед очима, і не було світла в кінці тунелю. Смерть, на її думку, більше схожа на сон, коли тіло й душу охоплює відчуття "надзвичайного спокою".