У Данії жінка лягла в лікарню, адже її шкіра різко посиніла: причина здивувала лікарів (фото)

За словами журналістів, 27-річна норвежка помітила, що в неї різко посиніла шкіра. Також синього відтінку набули її нігті та пальці. Тому посеред ночі вона вирішила піти у відділення невідкладної допомоги.

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У Данії вагітна жінка Малін Харальдсен потрапила до лікарні через різке посиніння шкіри. Лікарі думали, що в неї тромб, однак справжня причина виявилася іншою. Про це пише видання The Mirror.

За словами журналістів, 27-річна норвежка помітила, що в неї різко посиніла шкіра. Також синього відтінку набули її нігті та пальці. Тому посеред ночі вона вирішила піти у відділення невідкладної допомоги. Жінці зробили УЗД і призначили препарати для розрідження крові. Лікарі підозрювали, що в неї міг бути тромб.

Шкіра Малін Харальдсен Фото: Mirror

Однак, коли лікар протер шкіру жінки спиртом, справжня причина посиніння стала зрозумілою. Виявилося, що штани жінки залишили слід на нозі.

"Лікарі спочатку подумали, що це серйозний і справді особливий випадок. Лікар, який давав мені препарат для розрідження крові, перед уколом протер мою ногу спиртом, але колір не змінився. Але після уколу він знову витер мене, і серветка була вся в кольорі", — розповіла Харальдсен.

За словами жінки, вона носила пару оксамитових легінсів з високою талією, які купила ще в листопаді. Кумедний інцидент стався після того, як вона їх уперше одягла.

"Я одягла їх уперше, але перед використанням випрала їх двічі", — сказала вона.

За словами журналістів, Малин практично всю ніч проходила тести, перш ніж близько 6:30 ранку лікарі усвідомили помилку.

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