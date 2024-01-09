"Щасливого Різдва": американець подарував дружині лотерейний білет, який приніс їй $2 млн

Подружжя не знало про виграш, доки разом не перевірили номери різдвяного розіграшу лотереї. Тепер подружня пара роздумує про поїздку на Кариби.

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У США мешканка Вашингтона, штат Колумбія, виграла 2 мільйони доларів після того, як її чоловік купив їй на Різдво білет Powerball. Про це повідомляє DC Lottery.

Жінка, яку звуть Памела В., отримала лотерейний білет разом з іншими подарунками на Різдво. Її чоловік купив його в магазині Safeway на Капітолійському пагорбі 2 грудня.

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Чоловік не знав, що білет виграшний, доки його дружина не відкрила всі подарунки і вони разом не подивилися номери, йдеться в повідомленні лотереї. Памела була приємно здивована таким "доленосним сюрпризом"

"Це була доля. У нас діти вчаться в коледжі, тож це безумовно допоможе з оплатою навчання", — сказала американка.

Пара планує зберегти більшу частину грошей, що залишилися, але подумує про поїздку на Кариби, щоб насолодитися сімейним відпочинком, ідеться в повідомленні лотереї.

Виграш у 2 мільйони доларів став найбільшим в окрузі у 2023 році. Щасливі числа, які принесли парі великий виграш, — 28, 35, 41, 47, 60 і червоне число Powerball 3.

Раніше Фокус повідомляв, що британка, яка жила на допомогу, стала мільйонеркою після двох грандіозних виграшів у бінго. Історія успіху мами чотирьох дітей у 2019 році приголомшила багатьох людей. За 10 днів Аніта Кемпбелл змогла віддати кредит і купити новий будинок своєму батькові.

Також стало відомо, що мільйонер похвалився, що може дозволити собі кілька дружин. Курсат Йилдирим після перемоги в лотереї звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,6 мільйона доларів у перший місяць. Нещодавно він показав, як проводить свій вільний час.