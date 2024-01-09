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Мало хто про це знає: жінка розказала, як зігрітися взимку без обігрівача та опалення

Як зігрітися, опалення, обігрівач, лайфхаки, поради, тренди TikTok, Велика Британія
Фото: Instagram | Джессі Мюллер у своєму фургоні

Блогерка знайшла кілька простих, але дуже ефективних рішень.

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Британка Джессі Мюллер, яка з 2017 року живе у старому автофургоні, знайшла неочевидні способи, як зігрітися взимку без опалення та обігрівача. Про це вона розповіла на своїй сторінці у TikTok.

Насамперед Джессі використовує спеціальну ізоляцію, що допомагає зберегти тепло у морозні дні, а також рятує від спеки влітку. Вона радить придбати окремі килимки для вікон, а також постелити щільний рулон на всю підлогу.

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Якщо цього недостатньо, то варто утеплити й вхідні двері: приклеїти ущільнювач по периметру або завісити їх ковдрою або рядном, щоб холодне повітря не потрапляло у будинок.

"У моїх дверях особливо сильні протяги, тож я беру ковдру, згортаю її в рулон і кладу внизу, щоб вітер не задував всередину", – розповідає жінка.

Як зігрітися, опалення, обігрівач, лайфхаки, поради, тренди TikTok, Велика Британія Fullscreen
Джессі використовує ізоляцію
Фото: TikTok
Як зігрітися, опалення, обігрівач, лайфхаки, поради, тренди TikTok, Велика Британія Fullscreen
Джессі використовує ізоляцію
Фото: TikTok

Перед сном Джессі готує собі грілку й одягає теплий одяг з натуральних матеріалів. Також додають затишку і трохи тепла маленькі одноразові свічки.

"Купую ось такі з металевими підставками, тому що вони догорають самі по собі", – каже блогерка.

Її відео зібрало колосальні 809 тисяч переглядів.

Як зігрітися, опалення, обігрівач, лайфхаки, поради, тренди TikTok, Велика Британія Fullscreen
Також блогерка радить запалювати свічки
Фото: TikTok
Як зігрітися, опалення, обігрівач, лайфхаки, поради, тренди TikTok, Велика Британія Fullscreen
Також блогерка радить запалювати свічки
Фото: TikTok

У коментарях підписники подякували Джессі Мюллер за турботу та чудові лайфхаки. Дехто з юзерів поділився власним досвідом, як можна зберегти тепло взимку.

  • "Чудові поради! Дякую!"
  • "Дійсно хороші ідеї"
  • "Ми купили кілька електричних ковдр, які підключаються до USB. Вони маленькі, але споживають дуже мало енергії"
  • "Згоден, електрична ковдра просто необхідна!"
  • "Як на мене, вовняні ковдри найкращі"
Як зігрітися, опалення, обігрівач, лайфхаки, поради, тренди TikTok, Велика Британія Fullscreen
Джессі Мюллер обирає зручний теплий одяг
Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 30-річну британку Надін Донелон, яка разом зі своїм бойфрендом Джеком уже два роки як не вмикає опалення. Аби не платити за дорогий газ, дівчина використовує харчову плівку. Надін твердо переконана, що значно раціональніше витрачати гроші на якісну їжу, водопостачання та електроенергію.