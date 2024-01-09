Мало хто про це знає: жінка розказала, як зігрітися взимку без обігрівача та опалення

Блогерка знайшла кілька простих, але дуже ефективних рішень.

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Британка Джессі Мюллер, яка з 2017 року живе у старому автофургоні, знайшла неочевидні способи, як зігрітися взимку без опалення та обігрівача. Про це вона розповіла на своїй сторінці у TikTok.

Насамперед Джессі використовує спеціальну ізоляцію, що допомагає зберегти тепло у морозні дні, а також рятує від спеки влітку. Вона радить придбати окремі килимки для вікон, а також постелити щільний рулон на всю підлогу.

Важливо

Як зігрітися взимку: 7 простих способів перестати мерзнути

Якщо цього недостатньо, то варто утеплити й вхідні двері: приклеїти ущільнювач по периметру або завісити їх ковдрою або рядном, щоб холодне повітря не потрапляло у будинок.

"У моїх дверях особливо сильні протяги, тож я беру ковдру, згортаю її в рулон і кладу внизу, щоб вітер не задував всередину", – розповідає жінка.

Джессі використовує ізоляцію Фото: TikTok Джессі використовує ізоляцію Фото: TikTok

Перед сном Джессі готує собі грілку й одягає теплий одяг з натуральних матеріалів. Також додають затишку і трохи тепла маленькі одноразові свічки.

"Купую ось такі з металевими підставками, тому що вони догорають самі по собі", – каже блогерка.

Її відео зібрало колосальні 809 тисяч переглядів.

Також блогерка радить запалювати свічки Фото: TikTok Також блогерка радить запалювати свічки Фото: TikTok

У коментарях підписники подякували Джессі Мюллер за турботу та чудові лайфхаки. Дехто з юзерів поділився власним досвідом, як можна зберегти тепло взимку.

"Чудові поради! Дякую!"

"Дійсно хороші ідеї"

"Ми купили кілька електричних ковдр, які підключаються до USB. Вони маленькі, але споживають дуже мало енергії"

"Згоден, електрична ковдра просто необхідна!"

"Як на мене, вовняні ковдри найкращі"

Джессі Мюллер обирає зручний теплий одяг Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 30-річну британку Надін Донелон, яка разом зі своїм бойфрендом Джеком уже два роки як не вмикає опалення. Аби не платити за дорогий газ, дівчина використовує харчову плівку. Надін твердо переконана, що значно раціональніше витрачати гроші на якісну їжу, водопостачання та електроенергію.