Рибалка витягнув з моря триметрове "чудовисько", що нагадує дракона (фото)
Рибалка з Австралії каже, що ніколи у житті не бачив нічого подібного.
Досвідчений рибалка Джейсон Мойс виловив біля Нового Південного Уельсу, що в Австралії, таємничу морську потвору. Чоловік запевняє, що ніколи раніше не бачив нічого подібного. Про його дивовижний улов написало видання Miami Herald.
Триметровий звір з гострими як бритва зубами схожий на монстра з фільму жахів. У нього величезні очі та гострі зуби, наче покручені цвяхи, як у дракона.Важливо
"Щось нове для мене, а я займаюся промисловим рибальством вже 50 років. Це не щука. Зуби схожі на якусь мурену", – написав Мойс на своїй сторінці у Facebook минулого тижня.
На одній з фотографій, якими поділився рибалка, видно, як істота витягнулася вздовж борту човна.
У коментарях користувачі мережі почали наводити свої гіпотези щодо походження таємничої потвори. Зокрема припустили, що це може бути довгохвоста або зелена мурена.
Інші просто поділилися своїми враженнями від побаченого.
- "Тільки уявіть, що це наближається до вашого купальника!"
- "Відпустіть, він має дуже поганий вигляд"
- "Це якийсь фільм жахів"
- "Ну все, тепер я не зможу купатися в морі"
- "Я спочатку подумав, що це фото несправжнє"
- "Боже мій, у мене аж подих перехопило"
Сам Мойс майже впевнений, що змієподібна істота – це вугор, але зізнається, що не знає, який саме.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про таємничу істоту з довгим тулубом помаранчевого кольору, яку винесло на берег океану в шотландському Кейссі. Під час прогулянки її знайшов 36-річний місцевий житель Грег Дженкінсон і його син Тайлер. Чоловік попросив допомогти в ідентифікації "звіра".
Крім того, американський гуморист Гевін Кокс побачив дивну істоту, що плаває в океані неподалік від узбережжя. Чоловік зафіксував це на відео та опублікував у своїх соціальних мережах, зокрема в Instagram та TikTok. Користувачі мережі порівнюють "таємничого монстра" з міфічним шотландським звіром.