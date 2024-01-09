Потрапили в пастку: багатоквартирний будинок був забитий дошками з мешканцями всередині (відео)

Рудольф Вільямс розповів, що він був удома, коли зрозумів, що двері та вікна його квартири у внутрішньому дворі були забиті фанерою. У подібній ситуації опинилися й сусіди чоловіка.

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Кілька мешканців двох багатоквартирних будинків у місті Гарві, штат Іллінойс, стверджують, що 5 січня їхні двері та вікна були забиті, внаслідок чого вони опинилися в пастці. Про це стало відомо із серії відеороликів, що стали вірусними, опублікованих у TikTok.

У роликах видно, як бригади забивають квартири, попри те, що їм сказали, що всередині перебувають мешканці.

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6 січня представники влади міста Гарві заявили, що умови проживання в забитих приміщеннях було визнано небезпечними, сходи та балкони руйнувалися і вимагали негайного ремонту. За словами чиновників, вони нікого не виселяли з будинків, але повідомили власникам нерухомості про терміновість ситуації.

"Власники нерухомості були офіційно повідомлені письмово про те, що структурна цілісність будівлі перевищила очікуваний термін експлуатації, і евакуація обов'язкова до 28 жовтня 2023 року. Також було підкреслено обов'язок донести цю інформацію до орендарів", — заявили чиновники.

За словами чиновників, вони нікого не виселяли з будинків, але повідомили власників нерухомості про терміновість ситуації Фото: ABC News

Згідно із заявою, 14 грудня Департамент будівництва визначив, що будівля становить безпосередню загрозу безпеці. За словами міської влади, 5 січня поліцейське управління міста Гарві провело кілька інспекцій і перевірок стану придатності, перш ніж будівлі були забиті власниками. У заяві не згадується про те, що люди опинилися в пастці всередині.

"Не могли б ви відкрити це вікно, там усередині людина. Робітник просто подивився на мене і продовжив іти", — розповів журналістам Джеймс Вільямс, чий дядько, Рудольф Вільямс, був одним із мешканців, які опинилися в пастці.

@bigbootybella52 They are boarding people up in their homes!!! 2 old people 70+, a mother and her 2 childen and 2 other apartments with people still in them. Knocked they door handles off and boarded these apparments up with people in It. This is crazy. Harvey police, rfn consulting bogus as hell. ♬ original sound - Bella💋

Пізніше сам 73-річний потерпілий зміг поспілкуватися з представниками ЗМІ.

"У нас тут усе забито. Я відчинив двері й тільки тоді побачив, що там лежить дошка. Я відчинив двері й тільки тоді побачив, що там лежить дошка", — розповів він.

Інша мешканка розповіла, що вона спала, коли встановлювали дошки, і їй довелося виштовхувати своїх дітей через заднє вікно, щоб вибратися назовні.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонер допоміг поліції зловити злодія і потрапив у неприємності. Норман Бреннан гнався за підозрюваним понад 3 кілометри, перш ніж допоміг поліцейським заарештувати його. Злочинцю вдалося уникнути покарання, а сам чоловік отримав штраф за порушення правил дорожнього руху.

Також стало відомо, що чоловік живе в покинутому селі після потопу. Пабло Новак повернувся в рідне село після потопу 1985 року. Чоловік є єдиним жителем туристичного центру, який колись бурхливо розвивався.