Перевірка на "надздібності": знайдіть приховану в оптичній ілюзії тварину за 8 секунд

Попри те, що оптичні головоломки іноді можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Британський таблоїд зазначає, що подібні тести сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги і знижують рівень стресу.

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У цій оптичній ілюзії людям належить виявити тварину, що ховається на картинці. Вона ховається на видноті, але її дуже складно помітити через заплутаний зигзагоподібний візерунок. Перевірити свою уважність пропонує британське видання The Mirror.

Головоломка пропонує гравцям чудову можливість перевірити свої навички спостережливості. Оптичні ілюзії покликані збивати людей з пантелику, змушуючи їх гадати, де вони могли помилитися. У цьому непростому завданні людям треба знайти тварину, що ховається на картинці.

Важливо

Тест на ідеальний зір: лише одиниці зможуть знайти тварину, що сховалася, за 15 секунд

Автори головоломки дають лише вісім секунд, щоб помітити зебру, яка ховається за чорно-білими лініями. На їхню думку, той, хто впорається з поставленим завданням, має "надлюдські здібності".

Творці головоломки зазначили, що 98 % людей заходять у глухий кут, намагаючись знайти заховану тварину, і тільки 2%, що володіють незвичайним мисленням, можуть дійти до відповіді за короткий проміжок часу.

Знайдіть приховану тварину за 8 секунд Фото: Brightside

Автори завдання стверджують, що якщо вам вдасться виявити на картинці хитру тварину, це може означати, що ви володієте винятковими здібностями до візуального сприйняття. Щоб знайти її, зосередьтеся на середині зображення.

Ви вже помітили її? Якщо ні, то час, відведений на пошук, найімовірніше, вже минув, але ви можете продовжити, щоб дізнатися, скільки часу вам знадобиться.

Тварина ховається у всіх на виду, але якщо ви все ще шукаєте і вам потрібна відповідь, то дивіться на наступну картинку.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Brightside

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви визначити неординарну жінку за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати 13 собак за 10 секунд. На перший погляд, це досить просто, але вас будуть відволікати інші силуети на малюнку.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за півхвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.