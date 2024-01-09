Миша щоночі таємно "прибирає" в сараї поштаря: це зняла прихована камера (відео)

Гризун постійно розкладає розкидані речі назад у коробку.

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75-річний Родні Голбрук із Великої Британії помітив, що в його сараї хаотично пересуваються речі — прищіпки для одягу, корки, гайки та болти. Чоловік розпочав власне розслідування, встановив відеонагляд і був шокований, коли дізнався всю правду, пише видання The Guardian.

"Спочатку я помітив, що їжа, яку я насипав птахам, опинялася в моїх старих черевиках, що зберігаються в сараї", — розповідає пенсіонер-поштар, який живе в Білт-Веллсі (англійське графство Пауїс).

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Тож чоловік встановив камеру нічного бачення на своєму верстаку, аби зрозуміти, що ж там відбувається насправді. Здивуванню британця не було меж, коли він побачив на записі мишу, яка прибігає щоночі та починає інтенсивне "прибирання" в його сараї. Зокрема, розкладає розкидані речі назад у коробку.

"Тепер я не переймаюся прибиранням. Залишаю речі поза коробкою, а вранці вони уже лежать на місці. Думаю, та миша прибрала б і мою дружину, якби вона була там", — сміється пенсіонер і додає, що гризун навіть здатен переносити кабельні стяжки.

Цікаво, що з містером Голбруком подібна історія трапляється уже не вперше. П'ять років тому інша "охайна" миша прибирала за ним у Брістолі. Тоді поштар на пенсії також встановлював нічну відеокамеру.

"Моє відео стало вірусним і здивувало людей у всьому світі. Не можу повірити, що тут, у Білт-Веллсі, сталося те ж саме", — сказав журналістам здивований Родні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Україна відправляє на фронт котів для боротьби з мишами, адже гризуни заважають військовим спати, кусаються та їдять провізію.

Також ми повідомляли, що поліція спіймала щура, який випив 60 пляшок нелегального алкоголю. Правоохоронці спантеличені, адже не знають, які матеріали використовувати в суді.