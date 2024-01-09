Миша щоночі таємно "прибирає" у сараї поштаря: це зняла прихована камера (відео)

Гризун постійно розкладає розкидані речі назад у коробку.

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75-річний Родні Холбрук з Великої Британії помітив, що в його сараї хаотично пересуваються речі – прищіпки для одягу, пробки, гайки та болти. Чоловік розпочав власне розслідування, встановив відеонагляд й був шокований, коли дізнався всю правду, пише видання The Guardian.

"Спочатку я помітив, що їжа, яку я насипав птахам, опинялася в моїх старих черевиках, що зберігаються у сараї", – розповідає пенсіонер-поштар, який живе в Білт-Веллсі (англійське графство Пауїс).

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Тож чоловік встановив камеру нічного бачення на своєму верстаку, аби зрозуміти, що ж там відбувається насправді. Здивуванню британця не було меж, коли він побачив на записі мишу, яка прибігає щоночі й починає інтенсивне "прибирання" в його сараї. Зокрема розкладає розкидані речі назад у коробку.

"Тепер я не переймаюся прибиранням. Залишаю речі поза коробкою, а вранці вони уже лежать на місці. Думаю, та миша прибрала б і мою дружину, якби вона була там", – сміється пенсіонер й додає, що гризун навіть здатен переносити кабельні стяжки.

Цікаво, що з містером Холбруком подібна історія трапляється уже не вперше. П'ять років тому інша "охайна" миша прибирала за ним у Брістолі. Тоді поштар на пенсії також встановлював нічну відеокамеру.

"Моє відео стало вірусним й здивувало людей у всьому світі. Не можу повірити, що тут, в Білт-Веллсі, сталося те ж саме", – сказав журналістам здивований Родні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Україна відправляє на фронт котів для боротьби з мишами, адже гризуни заважають військовим спати, кусаються та їдять провізію.

Крім того, ми повідомляли, що поліція спіймала щура, який випив 60 пляшок нелегального алкоголю. Правоохоронці спантеличені, адже не знають, які матеріали використовувати в суді.