Кіт повернувся додому через 7 років після зникнення: весь цей час він жив поруч (фото)

Пухнастик, якого звуть Дюк, повернувся додому так само несподівано, як і зник у січні 2017 року.

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Стефані Барстоу з Корбі, що в Англії, несподівано знайшла свого кота Дюка, який зник ще у січні 2017 року. Жінка була дуже рада знову побачити свого чотирилапого друга. Як з'ясувалось, весь цей час він жив зовсім поруч. Про їхню неймовірну історію написало видання Fox News.

Місис Барстоу шукала свого домашнього улюбленця майже вісім місяців, але з часом втратила надію. У британки було два коти – Дюк та його брат Неро, з яким, за словами жінки, пухнастик побився в ніч перед зникненням.

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"У нас тоді народилася дитина, тож відбулось багато змін, а коти, наскільки я знаю, не дуже люблять зміни", – каже 35-річна Стефані, мати двох дітей.

За її словами, пухнастик повернувся додому так само несподівано, як і зник. Місцевий ветеринар повідомив жінці, що Дюка знайшли на сусідній фабриці – всього за 270 метрів від її будинку.

"Ветеринар впізнав Дюка завдяки характерним плямам на мордочці та білим лапам. Він згадав, що ми його шукала", – додає місис Барстоу.

Повідомляється, що заблукалого котика свого часу прихистили працівники фабрики, і він прожив там в невеличкому сарайчику останній рік. Де пухнастик був до цього, ніхто не знає.

Стефані Барстоу та Дюк знову побачились через сім років Фото: SWNS

Нещодавно працівники заводу вирішила, що тримати кота там небезпечно. Так він опинився у місцевого ветеринара.

Цікаво, що хазяйка вирішила передати Дюка в іншу сім’ю з тихим та відкритим простором, яка "ідеально" підходить для нього. Жінка пояснює своє рішення розширенням сім’ї та ризиком того, що домашній улюбленець знову втече на фабрику.

Кіт Дюк тепер живе в нових господарів Фото: SWNS Кіт Дюк тепер живе в нових господарів Фото: SWNS

"Я хотіла поділитися цією історією, щоб власники тварин, які потрапили у подібну ситуацію, не здавалися, бо ніколи не знаєш, що може статися", – впевнена Барстоу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про зниклого у 2012 році кота на прізвисько Тобі, який несподівано повернувся додому напередодні Різдва. Власники домашнього улюбленця, сім’я Алланів з Великої Британії, забрали його зі служби захисту котів Cats Protection, куди пухнастика доправила жителька містечка Бедфорд.

Крім того, ми розповідали, як знайдений на круїзному лайнері Royal Caribbean International кіт дивом уникнув евтаназії. Згідно з правилами, тваринку мали б приспати. Але, на щастя, цього вдалося уникнути.