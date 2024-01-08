В Токіо через аромапаличку вщент згорів палац експрем'єр-міністра Японії (відео)
На момент пожежі в будинку перебували донька Какуеї Танаки, колишня міністерка закордонних справ Макіко Танака та її чоловік Наокі, колишній міністр оборони
У Японії в Токіо 8 січня вщент згорів палац колишнього прем'єр-міністра Японії Какуеї Танаки. Про це повідомляє видання News.cgtn.
Зазначається, що місцева пожежна служба отримала повідомлення о 15:20 про займання в резиденції експрем'єр-міністра.
На момент пожежі в будинку перебували донька Какуеї Танаки, колишня міністерка закордонних справ Макіко Танака та її чоловік Наокі, колишній міністр оборони. Їх благополучно евакуювали.
Зазначається, що пожежа почалася в двоповерховому будинку. За словами поліції, причиною пожежі могли стати аромапалички, які запалила Макіко Танака. Внаслідок цього вогонь знищив будинок, а також прилеглу лісисту зону. На місці працювали 20 пожежних бригад.
Комплекс, де проживала родина колишнього прем'єр-міністра Японії, розташований приблизно в 1,5 кілометрах на схід від станції Меджіро в житловому районі. Поруч університет і готель.
Резиденція вважалася символом могутності та фінансових можливостей Какуеї Танаки.
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