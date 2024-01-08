Шукав золото: чоловік упав у 40-метрову яму, яку вирив у себе на кухні (фото)

Один із сусідів потерпілого розповів, що про золото під підлогою в кухні чоловікові розповів дух уві сні. Жоао Пімента да Сілва витратив понад рік на копання ями, яка була еквівалентна приблизно 12 поверхам.

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71-річний Жоао Пімента да Сілва впав у вириту ним шахту після того, як втратив рівновагу, вирушивши на пошуки дорогоцінного каміння. Сусіди розповіли, що пенсіонер був одержимий ідеєю, що під його будинком у муніципалітеті Іпатінга в бразильському штаті Мінас-Жерайс закопано золото, до якого він намагався дістатися. Про це пише The Mirror.

Чоловік загинув, провалившись у 40-метрову яму, яку він вирив під підлогою своєї кухні після того, як йому наснилося, що під нею зарито золото.

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"Жоао витратив понад рік на копання ями і найняв безліч людей для виконання земляних робіт. Спочатку він платив 70 бразильських реалів (548 гривень) на день, коли яма була ще неглибокою, але що глибше він заходив, то більшими ставали витрати. У підсумку він заплатив близько 495 бразильських реалів (3876 гривень) кожному, хто увійшов у яму і допоміг прибрати землю. Він зачепив великий камінь, який було важко витягти, і ходили чутки, що він намагався роздобути динаміт", — розповів сусід Арнальдо да Сілва місцевим ЗМІ.

За словами сусіда, Жоао стверджував, що "дух" уві сні сказав йому, що під каменем на підлозі його кухні міститься золото, і він намагався попередити його про небезпеку свого задуму, але не отримав відповіді. Трагедія, що призвела до загибелі золотошукача, сталася 5 січня. Пожежники підтвердили, що отримали виклик близько 13:30 того дня до будинку в районі під назвою Бетанія після того, як господар упав із висоти близько 130 футів (40 метрів), але не змогли нічого зробити для порятунку його життя.

У бразильській пресі було опубліковано незвичайні фотографії діри діаметром близько 35 дюймів (89 см) і глибиною, еквівалентною приблизно 12 поверхам.

Тіло витягли співробітники служби порятунку Фото: колаж Фокус

За повідомленнями місцевих жителів, загиблий, імовірно, послизнувся і впав на смерть із дерев'яної платформи, розташованої у верхній частині отвору, коли намагався вибратися з нього після робіт із видалення води і бруду. Друг, з яким він працював, не зміг його врятувати. Його тіло витягли співробітники служби порятунку. У нього було виявлено травми голови й переломи ніг, а також інші переломи.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонер допоміг поліції зловити злодія і потрапив у неприємності. Норман Бреннан гнався за підозрюваним понад 3 кілометри, перш ніж допоміг поліцейським заарештувати його. Злочинцю вдалося уникнути покарання, а сам чоловік отримав штраф за порушення правил дорожнього руху.

Також стало відомо, що у справі найбільш невловимого викрадача літаків Д.Б. Купера з'явилася нова зачіпка. Історія, яка вразила всю Америку на початку 1970-х, як і раніше, залишає в невіданні не тільки агентів ФБР, а й увесь світ.