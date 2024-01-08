Здійснив 250 перельотів: у мережі показали пса, який об'їздив майже весь світ (фото)

Мопс вже побував у Канаді, Південній Кореї та Європі, де досліджував вулиці Парижа, а також насолоджувався пляжами Лісабона.

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Семирічний мопс Куму здійснив близько 250 авіаперельотів й за своє коротке життя побачив майже увесь світ. Пес став своєрідним інфлуенсером у сфері подорожей, зібравши сотні тисяч підписників в Instagram та TikTok. Про його дивовижну історію пише таблоїд Daily Mail.

38-річний господар собаки, Сід Хендерсон з американського Нью-Йорка, часто подорожує по роботі, пов'язаній з автоматизацією складів, й бере домашнього улюбленця із собою.

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"Я почав подорожувати з Кумою, коли він був ще цуценям, десь у п'ятимісячному віці. Єдине, про що слід пам'ятати, подорожуючи з домашніми улюбленцями, – це вчасно приїхати в аеропорт", – радить Сід.

Після того, як служба безпеки обшукує чотирилапого мандрівника на наявність підозрілих предметів, його відправляють в зону для домашніх тварин. Там він може сходити в туалет та розім'яти лапи.

Пухнастий компаньйон містера Хендерсона побував "практично скрізь", зокрема у США, Канаді, Південній Кореї, Європі, де він вивчав архітектуру Парижа й Порту, а також насолоджувався пляжами Лісабона.

Семирічний мопс Куму Фото: Instagram

Попри спокійний характер песика, Сід зізнається, що не часто бере його в рейси, що тривають довше шести-семи годин.

"Кумі байдуже, чи він у Парижі, чи в Кореї. Йому просто подобається вдихати запах нових місць", – каже господар песика.

Семирічний мопс Куму Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Метта Дорніка з Лос-Анджелеса, який став свідком курйозної сцени зі своїм домашнім улюбленцем. Чоловік почув дивні звуки з ванної, що нагадували плач, зайшов туди й не повірив своїм очам. Цей кумедний ролик зібрав 13 мільйонів переглядів, а також тисячі реакцій, вподобайок та коментарів.

Крім того, ми писали про ньюфаундлендських тер’єрів Лео й Тедді, які важать близько 70 й 75 кілограмів. Гігантські собаки, яких часто плутають із ведмедями, стали знаменитостями в містечку Лахольм, що у Швеції. 44-річна власниця велетнів, бібліотекарка Санела Бекович, навіть придбала нову машину, яка б їх вміщала.