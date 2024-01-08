Після розвалу літака у повітрі знайшли iPhone: від побаченого на екрані холоне серце (фото)

Пристрій випадково виявив американський ігровий дизайнер Шонатан Бейтс.

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На узбіччі дороги поблизу Портленда (США) знайшли робочий iPhone, що випав з салону літака Boeing 737 авіакомпанії Alaska Airlines під час моторошної аварії 5 січня. Телефон пролетів до землі майже п'ять кілометрів, пише таблоїд The Sun.

Від фотографій, опублікованих в Х (колишній Twitter) ігровим дизайнером Шонатаном Бейтсом, холоне серце. Адже пристрій досі перебуває у режимі польоту з відкритим екраном на електронному листі з багажною квитанцією одного з пасажирів.

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Своєю чергою, американська національна рада з транспортної безпеки (NTSB) повідомила, що всього після аварії було знайдено два мобільних телефони.

Раніше Фокус писав, що на рейсі авіакомпанії Alaska Airlines, що 5 січня вилетів з Портленда до Онтаріо, сталась надзвичайна подія. Менш ніж через годину після зльоту літак втратив частину фюзеляжу.

Приголомшені пасажири стверджують, що бачили, як шматок обшивки винесло у повітря, а в пробиту дірку почали випадати їхні особисті речі та багаж. Люди були змушені користуватися кисневими масками. А один з очевидців розповів, що через сильну розгерметизацію в його дитини зірвало сорочку.

Пост Шонатана Бейтса Фото: Twitter

Авіакомпанія Alaska Airlines заявила, що екіпаж на борту був "навчений і підготовлений" для вирішення цієї ситуації.

До слова, Boeing 737 Maxs є найпоширенішим літаком для комерційних перевезень у світі – активно експлуатуються понад 1160 бортів.

У 2019 році, після двох авіакатастроф зі смертельними наслідками, ця модель була забороненою до польотів у повітряному просторі ЄС. Однак наприкінці 2020 року, коли всі недоліки було усунено, рішення скасували.

Нагадаємо, нещодавно в одному з аеропортів США чоловік заліз у двигун літака та загинув. Відомо, що чоловікові було 30 років.

Крім того, в Японії загорівся літак, на борту якого перебувало 400 пасажирів. Після аварійної посадки рятувальники почали гасити пожежу та рятувати людей.