"Присвячений миру в усьому світі": таємничий покинутий острів заборонено відвідувати (фото)

Острів У-Тант, офіційно званий островом Бельмонт, являє собою крихітний насип зі скель і зелені, з якого стирчить дивний металевий каркас.

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У США в протоці Іст-Рівер біля берегів Нью-Йорка лежить крихітний і загадковий острів із неймовірною історією. Однак відвідувати його нікому не дозволяється. Про це пише The Mirror.

Острів Бельмонт, або острів У-Тант, був створений унаслідок роботи знаменитого фортепіанного майстра Вільяма Стейнвея зі з'єднання Мангеттену з районом Стейнвей у Квінсі за допомогою тунелів під водою.

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Острів У-Тант, офіційно званий островом Бельмонт, являє собою крихітний насип зі скель і зелені, з якого стирчить дивний металевий каркас. Розміри цього крихітного острова становлять лише 100 на 200 футів (30 на 60 метрів), а сам він з'явився лише наприкінці 1800-х років.

Шматочок суші розташований на півдорозі між комплексом будівель Організації Об'єднаних Націй і Лонг-Айленд-Сіті і з'явився завдяки тунелям, збудованим знаменитим фортепіанним майстром Вільямом Стейнвеєм. У 1890-х роках чоловік розпочав проєкт з будівництва переїзду для поїздів під Іст-Рівер, щоб з'єднати район своєї компанії, Стейнвей-Віллідж, у Квінсі з Мангеттеном.

Для прокладання тунелів було вирито шахту. Під час розкопок на рифі Ман-о'-Вар стали накопичуватися уламки й відходи, які спливали на поверхню. Містер Стейнвей помер, не дочекавшись завершення свого задуму, і через 10 років проєкт перейшов до рук фінансиста Августа Бельмонта-молодшого, який і довів його до завершення в 1905-1907 роках. Крихітний острів, що з'явився, було названо на його честь.

Крихітний острів було названо на честь фінансиста Августа Бельмонта-молодшого Фото: Wikipedia

Під час будівництва 1906 року сталася трагедія: четверо робітників загинули під час аварії в шахті під островом. 16 січня в тунелі лопнула труба зі стисненим повітрям. Двоє з робітників загинули від задухи та декомпресійної хвороби, а двоє інших потонули.

1977 року буддистська група взяла острів в оренду, і так він став називатися U Thant Island. Вони перейменували острів Бельмонт на честь колишнього генерального секретаря ООН У Тана і навіть побудували на честь нього скелетну металеву арку, прикрашену пам'ятними знаками лідера, яку можна побачити й сьогодні.

Групі дозволялося відвідувати острів один або два рази на рік, але через посилення безпеки до середини 1990-х років відвідування практично припинилися. Зараз острів відносять до занедбаних. "Арка Єдності", як і раніше, стоїть поруч із маяком берегової охорони США, на якому написано назву острова, логотип ООН і напис: "Острів У-Тант: Співчуття — Дім. Присвячений миру в усьому світі через молитву і медитацію".

1977 року буддистська група взяла острів в оренду, і так він став називатися U Thant Island Фото: Flickr

Доступ на острів заборонений, оскільки він охороняється як місце проживання перелітних птахів, зокрема колонії двоголових бакланів. Однак любителі визначних пам'яток можуть побачити його з берегів Мангеттену і Квінса або з південного краю острова Рузвельта. Люди також регулярно проходять під ним, оскільки тунелі досі використовуються.

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