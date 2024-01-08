Медсестра поцілувала на пляжі милу істоту, що виявилась вбивчим плазуном (фото)

Мандрівниця поширила знімки в інтернеті, щоб застерегти інших людей не повторювати її помилок.

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Австралійській медсестрі Сюзанні Перріш дивом пощастило вижити після того, як вона поцілувала на пляжі смертоносного плазуна. Жінка не знала, що ця морська істота є вкрай отруйною й здатна її вбити. Про це пише видання News.com.au.

На знімках, опублікованих в одній з тематичних Facebook-груп, блондинка позує з отруйним морським крайтом – небезпечним видом водяних змій, який може одним укусом вбити до 10 дорослих людей.

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Сюзанна з Сіднею помітила "милу на вигляд" змію на узбережжі курорту Нова Каледонія, що в Тихому океані. Жінка підняла її та вирішила сфотографувати на пам'ять.

На одному з кадрів медсестра навіть намагалася поцілувати вбивчу морську істоту. Те, що обійшлося без наслідків для здоров’я та життя, австралійка називає "тупим везінням".

За словами Перріш, правду про цей вид вона дізналась під час візиту до місцевого музею. Там була детальна інформація, а також розповідалось, наскільки ці істоти отруйні.

Мандрівниця поширила знімки в інтернеті, щоб застерегти інших не повторювати її помилок.

До речі, останній випадок смерті в Австралії, спричинений укусом морського крайтома, стався у 2018 році. Тоді загинув мандрівник, який працював на траулері з рибальською сіткою.

Сюзанна Перріш цілує смертельну змію Фото: Facebook Сюзанна Перріш цілує смертельну змію Фото: Facebook

Раніше Фокус писав про 56-річного японського туриста, який помер через кілька годин після того, як втратив свідомість, стрибнувши з однієї з найвищих у світі платформ для банджі-джампінгу в Китаї – 232-метрової Macau Tower. Медикам не вдалося врятувати йому життя.

Крім того, ми розповідали про мандрівника, який після відпочинку в одному з наймодніших готелів Единбурга (Велика Британія), залишив різко негативний відгук на TripAdvisor. Чоловік розкритикував готель Royal Leonardo за розміщення у номері вартістю 300 фунтів стерлінгів (понад 13 тис. грн) за ніч із видом на баки для сміття.