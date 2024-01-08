Необхідно замінити: безглузда помилка на дорожньому знаку засмутила жителів міста (фото)

Вказівник був встановлений поруч із новим мостом і показував напрямок руху. Востаннє дорожні знаки оновлювали в цьому районі в червні 2023 року.

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У Великій Британії місцеві жителі Челмсфорда помітили, що на одному з дорожніх знаків неправильно написана назва їхнього міста. Дорожня служба Ессекса підтвердила, що подбає про якнайшвидшу заміну знака. Про це пише The Mirror.

Компанія Essex Highways просили вибачення за "безглузду помилку".

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На дорожньому знаку було написано "Челмсорд", тоді як правильно "Челмсфорд". Не зовсім зрозуміло, коли був встановлений покажчик, але на ньому були показані напрямки на Брейнтрі, куди можна дістатися новим мостом Больє-Паркуей, який відкрито з жовтня.

У Google Street View немає фотографій цього місця, на яких було б видно знак, який востаннє оновлювали в цьому районі в червні 2023 року. Компанія Essex Highways вибачилася за помилку і повідомила, що оперативна заміна знака входить у їхні плани.

"Ми просимо вибачення місцевим жителям за цю прикру помилку. За друк і встановлення знака відповідав забудовник, а не Essex Highways. Коли компанія підписувала проєкт дорожнього знака, у ньому не було орфографічної помилки. Зацікавлений забудовник знає, що знак необхідно замінити в пріоритетному порядку і безоплатно для платників податків Ессекса. Ми простежимо, щоб забудовник встановив заміну якомога швидше", — заявили представники компанії.

На дорожньому знаку було написано "Челмсорд", тоді як правильно "Челмсфорд" Фото: Ado Osborn

Челмсфорд відомий як батьківщина радіо і як відоме місце Ессекса. Статус міста Челмсфорд отримав завдяки покійній королеві Єлизаветі II в рік її діамантового ювілею.

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