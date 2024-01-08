Перевірте чек: жінка показала, як довірливих туристів обманюють у кафе (фото)

Мандрівниця застерегла усіх інших туристів не повторювати її помилок у майбутньому.

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Туристка з Австралії, яка відпочивала на Балі, розповіла, як її ошукали у кафе. Жінка заплатила майже 12 американських доларів (близько 450 грн) за маленьку пляшку води об'ємом 380 мл. До того ж їй нарахували податки за послуги, тож в сумі довелося віддати аж 14 доларів (530 грн). Про свій негативний досвід вона написала у соціальних мережах, пише видання Yahoo News.

Опублікувавши фото чека, мандрівниця застерегла всіх інших бути обережними з цінами в закладах харчування по всьому острову. А також поставила під сумнів, чи можна цей курорт взагалі вважати "дешевим" напрямком для подорожей, як вважаться в Австралії.

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"Переконатися, що у вас великі кишені", – зазначила жінка у своєму дописі, вказавши, що дві пляшки води обійшлись їй у 24 тисячі рупій, якщо перерахувати в місцеву валюту.

У коментарях користувачі мережі розділилися у думках. Одні пишуть, що це адекватна ціна для популярного курорту, інші навпаки підтримали мандрівницю, розкритикувавши місцевих рестораторів.

"Всі знають, що це дуже дороге місце для відвідування. Балі вже далеко не дешевий відпочинок, як це було раніше, і його репутація – це просто міф"

"Люди, які кажуть, що раніше було дешевше, очевидно, не знають, про що говорять"

"У туристичних локаціях вода завжди коштує дорожче. Звертайте увагу на ціну до того, як отримаєте чек"

Сніданок на Балі Фото: Pinterest

Нагадаємо, раніше Фокус писав про туристку Діану Альберс Рамірез, яка разом зі своїм коханим знайшла у готельному номері вхід у коридор із таємними кімнатами. Закохані проводили відеоекскурсію й натрапили на приховані двері всередині шафи для одягу. Їхній ролик став вірусним, зібравши майже 33 млн переглядів та понад сотню тисяч вподобайок.

Крім того, ми розповідали, як 50-річний виходець із Литви симулював серцеві напади щонайменше у 20 ресторанах Іспанії, щоб не платити за рахунком. Чоловіка ув'язнили, оскільки він не зміг сплатити два штрафи після своєї обурливої серії "театральних обідів" й влаштовував справжній драматичний спектакль практично у всіх закладах, більшість з яких знаходилася в Коста-Бланці.