Не подумала: вагітна жінка двометрового богатиря поскаржилась на гігантський живіт (фото)

Молода матір настільки "погладшала", що знайомі та друзі жартома запропонували їй вимагати у чоловіка фінансової компенсації.

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Кейлі Сіммонс із США поскаржилась на надто великий живіт у період вагітності. Мініатюрна жінка написала у своєму Instagram, що не подумала про це, коли виходила заміж за двометрового спортсмена.

Вона опублікувала архівне фото, на якому позує зі своїм коханим у день весілля. На знімку чітко видно велику різницю у їхньому зрості.

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"Виходити заміж за спортсмена зростом 1,96 см – це все веселощі та ігри, аж поки ти не народжуєш його гігантських дітей", – зазначила американка в описі до відео.

Насправді жінка настільки "погладшала" у період вагітності, що знайомі та друзі жартома запропонували їй вимагати у чоловіка фінансової компенсації. На 35-му тижні вагітності шкіра на животі, здавалося б, була розтягнутою до максимуму.

"Але можу підтвердити, що воно того варте на 10/10", – додала місис Сіммонс у своєму дописі.

Тепер блогерка стала матір’ю двох прекрасних дітей. Її другий син з'явився на світ торік у вересні.

Кейлі Сіммонс під час вагітності Фото: Instagram

У коментарях підписники підтримують її та діляться власними історіями.

"Сподіваюся, ви таки подали заяву на фінансову компенсацію"

"Моя перша дитина важила 4,5 кілограма!"

"Всі мої діти (та їхні голови) були на вершині хіт-парадів!"

"Мені буквально боляче за вас"

"У мене зріст 1,55, але я хочу знайти собі високого чоловіка, навіть якщо у нас не буде дітей"

"У нас з чоловіком майже метр різниці у зрості… І так, останній місяць вагітності – це чисте виживання!"

Ролик Кейлі Сіммонс зібрав понад 107 тисяч вподобайок.

Кейлі Сіммонс на весіллі та у період вагітності Фото: Instagram Кейлі Сіммонс на весіллі та у період вагітності Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав про британку Енджі Фейт, яка до 19 років вагітніла аж 7 разів. Уперше дівчина дізналася, що при надії, у п’ятнадцятирічному віці. Тоді вона ще навчалася в старшій школі. Батьком дитини став її теперішній чоловік Джордан. Переживши п'ять викиднів, Енджі народила йому ще двох прекрасних дітей, і зараз вони знову чекають на поповнення.

До того ж ми показували смішну реакцію чоловіка на третю вагітність дружини. Аби розіграти коханого, жінка поклала булочку в духовку. Кумедний ролик американського сімейства зібрав 23 мільйони переглядів у TikTok.