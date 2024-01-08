Мільйонер назвав одну рису, яка заважає бідним людям стати багатими (відео)

Американський багач наголошує, що намагання заощадити зайву сотню доларів на місяць — це буквально марна трата часу.

Related video

42-річний мільйонер Тейлор із Гонолулу, що в США, назвав одну рису, яка відрізняє мислення бідних людей від багатих. Відповідним відео він поділився на своїй сторінці у TikTok зі 145 тисячами підписників.

За словами багатія, бідні люди думають, що гроші існують лише для того, щоб вчасно оплачувати рахунки та не залазити у борги. Вони працюють на когось з понеділка по п'ятницю, продаючи свій час, а потім віддають ці кошти комусь іншому.

Важливо

Не тим займався все життя: детектив у відставці став мільйонером завдяки банкоматам

"Це чудовий спосіб звести кінці з кінцями й ніколи не просунутися вперед", — каже Тейлор у ролику, який на момент публікації зібрав понад 2,4 мільйона переглядів і величезну кількість схвальних реакцій від користувачів мережі.

Він додає, що представники середнього класу, своєю чергою, сприймають гроші як спосіб отримати в банку кредити на будинки, машини та техніку. Однак це також неправильний підхід.

"Багаті люди знають, що функція грошей — примноження та використання їх для того, щоб отримати ще більше. Тоді перед вами відкриються нові можливості, і ви зможете ними скористатися", — впевнений чоловік, який став мільйонером ще до тридцяти років.

Тейлор наголошує, що намагання заощадити зайву сотню доларів на місяць — це "буквально марна трата часу".

У коментарях юзери діляться своїми думками щодо цього.

"Так, але спочатку потрібні гроші, щоб заробити ще більше"

"Багаті люди успадковують гроші"

"Хотів би я побачити, як "багата людина" примножує гроші з моїм бюджетом"

"Багато років тому я був молодим і бідним. Тепер, після багатьох років жертовної, відданої та важкої праці, я вже не молодий"

"Навіть люди з п'ятьма доларами в кишені можуть використовувати цей підхід! Я думаю, що це круто!"

"На жаль, ми живемо в іншому всесвіті. Але нічого, я все одно ціную те, що маю".

Раніше Фокус писав про банкрутство 46-річного мільярдера Роберта Булла, який претендував на звання одного з найбагатших людей Великої Британії. За повідомленнями, чоловік набрав боргів на 725 мільйонів фунтів стерлінгів. Він втратив свої статки лише за пів року після того, як разом із новою дружиною похизувався багатством в особняку вартістю 10 мільйонів фунтів.

Крім того, ми повідомляли, що 91-річний мільярдер знову шукає наречену. Обраниця має бути старшою за 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб допомагати чоловікові.