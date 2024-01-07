Дивний туман: сім'я помітила солдатів-привидів, які бігли старим полем бою (фото)

Грег Юеллінг відвідав історичне місце битви зі своїми доньками та двома дядьками. За його словами, під час поїздки вони помітили щось незвичайне.

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Дві примарні фігури з'явилися в ролику, знятому на легендарному місці боїв Громадянської війни в Геттісберзі, штат Пенсільванія (США). Перед появою привидів пролунали незвичайні звуки і з'явився дивний туман. Про це пише Daily Star.

Одній сім'ї, на їхню думку, вдалося спіймати в кадр "солдатів-привидів", які бігли колишніми місцями боїв.

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Дві примарні фігури були помічені на знаменитому місці Громадянської війни в Геттісберзі, штат Пенсільванія, США. Грег Юеллінг, менеджер магазину з Нью-Джерсі, відвідав це місце зі своїми доньками й двома дядьками, бажаючи більше дізнатися про історію цього району. Чоловік розповів, що він і його сім'я почули звуки і з'явився дивний туман, після чого вони жахнулися від незвичайного видовища. Він стверджує, що раніше скептично ставився до паранормальних явищ, але тепер "вірить усьому".

"Одного разу вночі ми їхали дорогою і почали чути звуки, я чув щось ліворуч, а мій дядько — праворуч, і був туман, але туман був дивним, він був тільки в одному місці, не розсіювався. Потім ми побачили, як у темряві рухаються фігури, розміром з людину, одна з них пробігла прямо через гармату. Це було дивно, це було страшно, це було безумство... Мій дядько так злякався, що зачинив вікно. Ми повернулися і почали переглядати відеозаписи, а потім вивели їх на великий екран, щоб розглянути ближче", — розповів менеджер магазину.

Чоловік зазначив, що побачене ще більше змусило їх налякатися Фото: SWNS

Американець зазначив, що побачене ще більше змусило їх налякатися.

"Це було дуже бентежно, але в мене з'явилося дивне зловісне відчуття, ніби щось говорить мені повернутися туди. Я не міг заснути, мені було моторошно, тому я вирішив не йти. Я чув, як люди говорили, що там можна зловити на відео привидів, але до тієї ночі ми були налаштовані скептично. Я завжди сумнівався в достовірності подібних відеороликів із привидами, які показують по телевізору, я завжди не вірив. Тепер я вірю всьому", — додав Грег.

Чоловік думає, що бачив привидів Фото: SWNS

Видання зазначає, що місце битви стало популярним туристичним об'єктом і було названо одним із найбільш відвідуваних привидами місць в Америці. Жорстока битва при Геттісберзі сталася між військами Союзу і Конфедерації під час Громадянської війни в США в липні 1863 року. За оцінками, у триденній кривавій бійні загинуло від 46 000 до 51 000 осіб і 5 000 коней, ще більше людей було важко поранено.

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