"Найсамотніша людина у світі": чоловік живе в покинутому селі після потопу (фото)

Пабло Новак повернувся в рідне село після потопу 1985 року. Чоловік є єдиним жителем туристичного центру, який колись бурхливо розвивався.

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93-річного аргентинця Пабло Новака прозвали "найсамотнішою людиною у світі". Старий живе в Епекуені, моторошному "місті-привиді", яке було затоплене паводковими водами протягом 25 років. Про історію чоловіка згадує британський таблоїд Daily Star.

Він — єдиний житель туристичного центру, який колись бурхливо розвивався, знищеного потопом.

Пабло Новак народився і виріс в Епекуені, нині моторошному "місті-привиді" за 300 миль (482 км) на південний захід від Буенос-Айреса в Аргентині, яке зникло під водою на 25 років, коли величезна хвиля зруйнувала прилеглу дамбу під час шторму 1985 року.

Колись улюблене місце туристів і дім для 5 000 людей знову знайшло життя 2009 року, коли рівень води впав завдяки сухій погоді. Саме тоді чоловік повернувся в рідне село, щоб доглядати за своєю худобою, і оселився в старому будинку з садом. Житло було маленьким і запиленим, з іржавими стільцями, стосами газет і без електрики.

Пабло був єдиним жителем, який повернувся в Епекуен. Навіть його сім'я вирішила не повертатися в поселення, вважаючи за краще жити в сусідньому місті.

"Я повернувся сюди, щоб залишитися зі своєю худобою. І більше ніколи не виїжджав. Я був абсолютно один. Весь день, кожен день", — згадує аргентинець.

Чоловік каже, що звик до самотності Фото: CNN

Чоловік, який щодня гуляє порожніми вулицями зі своїм собакою, розповів журналістам, звик до самотності.

"У моєму віці я просто насолоджуюся життям, гуляючи руїнами Епекуена, сподіваючись, що хто-небудь мене про щось запитає. Я витратив час на пошуки 20-річної пляшки віскі і, врешті-решт, знайшов таку, яку випив на самоті. Що стосується хороших вин, то я не зміг знайти нічого нормального", — розповідав аргентинець CNN у 2015 році.

Величезна хвиля зруйнувала дамбу поруч із селом під час шторму 1985 року Фото: CNN

Британське видання зазначає, що на піку свого розвитку місто щорічно відвідували понад 20 000 туристів, багато хто з яких вірив, що озеро в селі, Лагуна Епекуен, має цілющі властивості і може лікувати ревматизм, шкірні захворювання і депресію. Однак зараз, за словами Пабло, село приймає мало відвідувачів.

"Приблизно до чотирьох або п'яти років після повені, коли вода була ще високою, сюди взагалі ніхто не приїжджав. Я бачив, як це місто народжувалося і як воно вмирало. Тепер воно мене не чіпає", — додав старий.

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