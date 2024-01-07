"Різдвяний подарунок": іспанку випровадили з Великої Британії після повернення з відпустки

У сестри 34-річної Марії народилась дівчинка, тому вона виїжджала додому на кілька днів. Проте після повернення прикордонники її затримали та депортували назад попри документи, які дозволяють працювати на території Королівства.

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34-річну Марію примусово депортували з Великої Британії після повернення з відпустки, яка проходила поблизу Малаги. Про це повідомляє The Guardian.

В ніч на 26 грудня в лондонському аеропорті Лутона прикордонники затримали 34-річну іспанку. Її депортували попри наявні документи, які дозволяли жити та працювати в Сполученому Королівстві. Заявляється, що жінці сказали, що вона "даремно витрачає свій час", якщо вважає, що документи Міністерства внутрішніх справ є дійсними.

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"Я поїхала додому, тому що у моєї сестри народилася маленька дівчинка, і буквально через чотири дні в аеропорту Лутона мене відвели в кімнату для затриманих, забрали мої речі і телефон і сказали чекати там. Мене протримали там всю ніч, а потім посадили на літак", — розповіла Марія, імʼя якої змінили.

Жінка каже, що депортація шокувала її, але водночас ілюструє небезпеку, з якою зіштовхуються громадяни ЄС. Якщо їхні документи про перебування у Великій Британії ще не затверджені, то їх можуть депортувати. Марія пізно подала заявку на отримання дозволу на проживання в країні.

Чоловік депортованої жінки вилетів в Іспанію, щоб допомогти їй. Марія мала в Лондоні все: собаку, машину, роботу, а тепер все зруйновано. Марія, іспанська дизайнерка, яка змінює свою професійну діяльність на роботу з тваринами.

Лейборист Алістер Стратерн сказав, що він шукає відповіді від МВС щодо справи Марії. Відомо, що у червні уряд їй відмовив у праві на проживання через те, що вона надала недостатньо доказів для цього. Марія звернулася з проханням про адмінперегляд рішення й отримала довідку про це від МВС. В цій довідці вказано, що вона має право на роботу у Великій Британії до отримання рішення щодо заяви на участь у програмі ЄС з надання статусу біженця.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що питання для тих, хто має довідку про заяву в МВС і намагається в'їхати в країну, полягає не в їхньому праві на роботу, а в демонстрації доказів того, що вони мають право перебувати в країні згідно з угодою про вихід з ЄС.

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