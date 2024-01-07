До смішного самовпевнений: крихітний козел уявив себе бельгійським упряжним конем (відео)

Сміховинне відео показує, як тварина заходить до сараю разом із трьома кіньми й, схоже, вважає себе одним із них.

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Часом здається, що деякі тварини запрограмовані на ту чи іншу поведінку: наприклад, кішки ігнорують людей, а золотисті ретривери, щосили намагаються змусити людей посміхнутися. Саме така поведінка тварин і робить спостереження за ними цікавими, якби всі тварини були однаковими — спостерігати за ними було б не так цікаво, пише Parade Pets.

Подібна сміховинна поведінка крихітного козла насмішила соціальні мережі. Користувач TikTok Гізер Кінні (@draftyfarms) опублікувала на своїй сторінці відео, на якому зображено трьох неймовірно красивих бельгійських коней і одне крихітне козеня, на ім'я Снікерс.

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Висота бельгійських коней у холці сягає 165 сантиметрів, а тому й без того невеличке козеня поруч із трьома важковаговиками виглядає просто крихітним. Втім, самовпевненості йому не позичати. На 30-секундному відео видно, як наприкінці дня в стайню по черзі заходять три величезні важковаговики, а слідом за ними входить і Снікерс.

Найсмішнішим виглядає те, що коні рухаються з ходою, яка відповідає їхньому розміру і величі. Козеня Снікерс, імовірно, вирішило не відставати від своїх більших товаришів, і увійшло до стайні з виглядом, що воно анітрохи не менше за бельгійських упряжних і цілком відповідає їхньому розміру.

Це відео розлетілося Мережею і стало вірусним: його подивилися мільйони людей і їхня кількість лише продовжує зростати. У результаті Снікерс буквально став улюбленцем публіки — більшість користувачів захоплюються його поведінкою і самовпевненістю, з якою він входить у стайню. Деякі користувачі навіть дійшли висновку, що господарям стайні варто було б спорудити тут невелике стійло і для Снікерса, щоб у нього, так би мовити, був власний куток.

До слова, за словами експертів з коней з The Cheshire Horses, насправді кози сприятливо впливають на коней: як правило, вони здатні заспокоїти тварин і допомагають їм впоратися з тривогою.

Крім того, кози особливо важливі для коней, які не взаємодіють з іншими представниками свого виду, пропонуючи їм певне почуття товариства. Кози та коні є грайливими тваринами, а тому їм надзвичайно легко в компанії один одного.

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