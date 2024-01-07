"Це негігієнічно": прибиральниця назвала головні помилки під час прибирання туалету, якими грішить багато хто

Фахівець із прибирання заявила, що всім варто позбутися йоржиків і не використовувати багаторазові ганчірки для прибирання санвузла.

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Поки люди прибирають різдвяний безлад і планують перезавантаження на 2024 рік, багато хто ретельно наводитиме лад у своїх будинках. Професійна прибиральниця розповіла про три поширені прийоми прибирання санвузла, які їй категорично не подобаються. Про це повідомило видання Мirror.

Прибиральниця Келлі не стрималася і розповіла про основні "неприємності", яких людям слід уникати, коли справа доходить до чищення туалету. Вона сказала, що необхідно відмовитися від ганчірок для маття сантехніки, попрощатися з йоржиками для унітазу. Крім того, всім нам слід чистити найбрудніші частини унітазу в останню чергу.

"Я знаю головні помилки людей під час прибирання унітазу. Номер один — використовувати ганчірки на сидінні унітазу. Багато людей так роблять, і це нормально, але особисто я терпіти не можу. Це ж не гігієнічно", — сказала вона.

Вона продовжила: "Раніше я користувалася серветками для прибирання сантехніки, але тепер я просто використовую розпилювач і рулон туалетного паперу і змиваю все. Більше не потрібно класти ганчірки з бог знає чим у пральну машину".

Крім того, професійна прибиральниця порадила чистити унітаз від найчистішої частини до найбруднішої.

"Я бачила, як кілька інших людей спочатку чистили найбруднішу частину, а потім витирали іншу частину. Так бруд тільки розмазується", — сказала вона.

Також вона заявила, що також не варто використовувати йоржики для туалету.

"Вони просто огидні", — прокоментувала вона.

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