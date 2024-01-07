Це не кава чи чай: дантист розповів, який популярний ранковий напій може пошкодити зуби

Напій, який популярний у шанувальників ЗСЖ, може значно погіршити якість зубної емалі. Про всяк випадок пийте його через соломинку!

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Щоб ваші зуби блищали, вам слід ретельно стежити за тим, що ви їсте і п'єте. Незважаючи на те, що більшість із нас знає, що надмірне вживання чаю і кави може призвести до появи плям на емалі, існують деякі, здавалося б, більш нешкідливі напої, які також можуть спричинити проблеми з посмішкою. Про це повідомляє видання Мirror.

Експерт-стоматолог доктор Халед Касем попередив, що один модний напій цілком може завдати серйозної шкоди здоров'ю порожнини рота, незважаючи на те, що багато любителів фітнесу п'ють його, не замислюючись.

На думку лікаря, слід дотримуватися обережності під час вживання модної води з лимоном, яка, попри те, що освіжає, ще й дуже кисла.

Нещодавно було встановлено, що лимонна вода має антивікові властивості, допомагаючи при цьому поліпшити мікробіом кишечника. Кажуть, що такі знаменитості, як Дженніфер Еністон, Гіларі Дафф і Наомі Кемпбелл, люблять цей простий, але, на громадську думку, корисний напій, який можна пити холодним, теплим або гарячим, залежно від уподобань.

Однак, якщо ви один із багатьох шанувальників здорового харчування, які зробили лимонну воду частиною свого ранкового розпорядку, то вам необхідно вжити заходів для захисту своїх зубів.

Доктор Касем пояснив: "Немає нічого дивного, що лимонна вода продовжує залишатися популярною тенденцією, оскільки цей напій має безліч доведених переваг для здоров'я; він є джерелом вітаміну С, підтримує здоров'я шкіри, сприяє травленню і навіть прискорює метаболізм. Але чи знаєте ви, що вживання занадто великої кількості лимонної води може серйозно пошкодити ваші зуби?".

Тому, якщо це один із ваших щоденних ритуалів, рекомендується пити його через соломинку, щоб захистити зуби.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка з Туреччини, якому довелося понад місяць терпіти нестерпний біль через прибиральника, який видав себе за стоматолога і видалив йому чотири передні зуби в одній із клінік Стамбула.

Крім того, ми розповідали про американського стоматолога Вела Колпакова зі штату Джорджія, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса за свою колекцію з 2037 тюбиків зубної пасти з незвичними смаками, включно з васабі та віскі.