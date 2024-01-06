Отруйна змія оселилася в унітазі громадської вбиральні (відео)

Плямисту чорну змію вдалося витягти завдяки зусиллям Тенілл Бенкс, яка працює у службі переселення тварин Wildlife Empire.

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В Австралії в громадській вбиральні знайшли отруйну змію, яка ховалася всередині унітазу. Теннілл Бенкс, яка займається пошуком рептилій, в Tik Tok опублікувала відео з місця подій.

Плямисту чорну змію намагалися виманити з її "засідки". Фахівчиня за допомогою гачка витягла рептилію з унітаза, помістила її в сумку.

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Тенілл Бенкс працює у заповіднику та службі переселення тварин Wildlife Empire. Вона розповіла, що її викликали в громадську вбиральню в Гундівінді, штат Квінсленд, через повідомлення стосовно великої кількості сміття, яке неможливо змити.

Жінка прибула на місце і побачила унітаз, зайнятий синьошерстою чорною змією. Цей отруйний вид також відомий як плямиста чорна змія.

Бенкс показала, як їй вдалося заманити хижака у пастку. Згодом змія була випущена поблизу сусідніх чагарників.

Змії в Австралії

В Австралії частіше фіксують випадки, коли змії прокрадаються на територію приватних будинків. Так, у червні 10-кілограмовий пітон заліз до вбиральні чоловіка. Мешканець Квінсленда сидів на унітазі, коли побачив пронизливі очі хижака, який спостерігав за ним із душової кабіни біля нагрівальної лампи.

Також серпні в Австралії жінка виманила двох змій-самців зі стелі будинку на Саншайн-Кост у південно-східному Квінсленді. Власники будинку почули гучні звуки на даху, після чого викликали фахівців з вилову змій. Дівчина, на ім'я Тіарна, балансуючи на кухонному столі, змогла впоратися з двома величезними пітонами.

У листопаді одна з найотруйніших змій пробралася в університет Австралії. Джеремі Де Хаан, який спіймав рептилію, розповів, що використовував відповідні засоби захисту, оскільки змія завдовжки 2,5 метра становила серйозну небезпеку.

Нагадаємо, у квітні у США дівчинка впіймала триметрового пітона голими руками біля свого будинку. Змія кілька разів туго обвилася навколо її рук, звиваючись, поки Онья Лі-Голайтлі запихала її в сумку, яку планувала використовувати для транспортування в природне місце проживання.