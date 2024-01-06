Чоловік загубив діамантову обручку за $10 тис. всього за мить до освідчення (фото, відео)

Подружжя пропонує винагороду в 1000 доларів за обручку, яку, ймовірно загубили на території Саут-Страуб-парку.

Related video

Американець Ерік Лайтл та його кохана Олівія Хармс шукають обручку вартістю 10 тисяч доларів. Подробиці вони розповіли 10 Tampa Bay WTSP.

Чоловік місяцями планував продуману пропозицію на Святвечір. Пропозиція руки і серця, зроблена напередодні Різдва. На його думку, перстень, який був у чорному мішечку, випав десь у Саут-Страуб-парку.

Важливо

Помилково викинута на смітник обручка чудом повернулась до жінки (фото, відео)

"Це наш сімейний день. День, коли ми взяли нашого золотистого ретривера Нокса рік тому. Я подумав, що це буде гарний час для нас, щоб зробити ще один крок вперед як сім'я", – пояснив Ерік.

Він знав, що його кохана любить діаманти. Чоловік переглянув її збережені картинки у Pinterest і знайшов обручку, яка б ідеально описала Олівію. Чоловік вирішив замовив діамантовий ювелірний виріб, який отримав унікальний дизайн.

Американець мав намір зробити пропозицію руки і серця коханій на пірсі у Сент-Пітерсбергу, що у Флориді. Лайтл став на коліна в парку Саут-Страуб і потягся до кишені за обручкою. Згодом він зрозумів, чорного мішечка з коштовностями немає.

"Почалася просто чиста паніка — найкращий спосіб описати це відчуття", — розповів він.

Фото: скрін відео

Ерік вважає, що обручка випала десь у Саут-Страуб-парку. Перстень не застрахований, тому Лайтл сподівається, що хтось знайде коштовний камінь і поверне його їм. Пара пропонує винагороду в 1000 доларів.

Чоловік ще раз освідчився коханій, але перстень так і не знайшли. Коли пара ввечері повернулася додому, Ерік ще раз освідчився коханій, і вона погодилася.

Нині наречені й надалі шукають ювелірний виріб. Подружжя зберігає оптимізм та сподівається знайти обручку.

Нагадаємо,23 грудня Зої Кравіц показала обручку за півмільйона доларів. Актриса показала свою розкішну прикрасу на романтичній вечері з Ченнінгом Татумом у Лос-Анджелесі.