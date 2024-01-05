Код вічності: поліцейські не змогли розгадати пароль від телефону зі 175 млн спроб

Співробітники поліції вилучили у підозрюваного три телефони. Виявилося, що їхній вміст було захищено складними буквено-цифровими кодами, на розгадку яких пішло понад рік.

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У Канаді співробітники правоохоронних органів, витративши понад рік і 175 млн спроб, не змогли підібрати пароль від заблокованого мобільного телефону, що належить підозрюваному в педофілії. Про це пише Ottawa Cityzen.

Суддю з Оттави попросили винести рішення за клопотанням поліцейської служби міста про збереження трьох мобільних телефонів обвинуваченого ще на два роки.

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Поліція вилучила гаджети в жовтні 2022 року за ордером, отриманим на підставі інформації про те, що один із користувачів акаунта Google завантажив зображення з небажаним контентом. Вміст усіх трьох телефонів було захищено складними буквено-цифровими кодами. Суддя Вищого суду Онтаріо Ян Картер дізнався, що за останній рік поліцейські намагалися підібрати пароль цілі 175 мільйонів разів.

Проблема, як повідомили судді, полягає в тому, що для кожного телефону існує понад 44 нонільйони потенційних кодів. Якщо бути точнішим, то для кожного телефону існує 44 012 666 865 176 569 775 543 212 890 625 потенційних буквено-цифрових кодів.

За словами Картера, це означає, що навіть якщо було зроблено спроби ввести 175 мільйонів кодів, ці спроби являють собою "нескінченно малу кількість" потенційних відповідей.

Ілюстративне фото Фото: Popular Science

Суд дізнався, що криміналісти використовували так звані словникові атаки "грубої сили", намагаючись зламати телефони та переглянути їхній вміст. У цьому методі використовується спеціалізоване програмне забезпечення і словник паролів. У ньому є англомовні слова, що поєднуються з цифрами, а також інші, що використовують "leet speak" — систему зміненого написання, в якій літери замінюються відповідними цифрами або спеціальними символами ("alert" to "@lert"). На думку суду, перевірка 30 мільйонів паролів з наявного словника паролів займає близько восьми днів, але успіх повністю залежить від того, чи внесено код, який шукають, до словника.

Намагаючись зламати телефон підозрюваного, слідчі використовували як загальні словники паролів, так і спеціалізовані, пов'язані з відомими інтересами цієї людини. Жоден із них не виявився успішним. Поліція попросила суд дати їм ще два роки на те, щоб зламати гаджети за допомогою нових спеціалізованих списків паролів.

Ілюстративне фото Фото: GeeksforGeeks

У своїй постанові суддя Картер сказав, що суд має врівноважити права власності людини і законний інтерес держави у збереженні доказів під час розслідування. За його словами, телефони не мають доказової сили, якщо поліції не вдасться знайти потрібні коди. Він відхилив клопотання про утримання телефонів і наказав повернути їх або знищити. Суддя сказав, що розслідування може бути продовжено і без телефонів, і зазначив, що поліція Оттави надіслала офіційний запит на отримання додаткових даних від Google.

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