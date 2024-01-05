Еволюція Елвіса: Преслі оживе за допомогою штучного інтелекту і виступить у шоу, — ВВС

У листопаді 2024 року в Лондоні відбудеться концерт, на якому заспіває "живий" Елвіс Преслі.

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Світову зірку "оживлять" за допомогою штучного інтелекту (ШІ) для участі в імерсивному концерті. Про це пише BBC.

Elvis Evolution використовуватиме штучний інтелект і показуватиме голографічні проєкції зірки, створені з тисяч його особистих фотографій і домашнього відео.

Шоу відкриється в Лондоні в листопаді цьогоріч, а потім переїде в Лас-Вегас, Берлін і Токіо.

Британська компанія Layered Reality, що спеціалізується на імерсивних розвагах, отримала глобальні права на Elvis Evolution. За їх інформацією, у шоу буде представлений цифровий Преслі в натуральну величину, а також будуть використані штучний інтелект, голографічна проєкція, доповнена реальність, живий театр і мультисенсорні ефекти.

Засновник і генеральний директор компанії МакГіннесс додав, що цей досвід запропонує публіці "глибше розуміння життя Елвіса, перенесе фанатів назад через десятиліття, щоб побачити його стрімкий зліт до слави, неймовірну особистість і культурний рух, який він каталізував у 1950-х і 1960-х роках".

На місці проведення шоу в центрі Лондона також відбудеться афтепаті з тематичним баром і рестораном у стилі Елвіса, де будуть жива музика, діджеї та виступи артистів.

Чому Преслі

Елвіс Преслі, який 8 січня відсвяткував би свій 89-й день народження, прославився в 1950-х роках і відомий такими хітами, як Hound Dog і Suspicious Minds. Він помер 1977 року у віці 42 років.

За своє життя Преслі номінувався на 14 премій "Греммі" і виграв три з них.

У 2018 році його посмертно нагородили Президентською медаллю свободи США — найвищою нагородою, яку чинний президент може вручити цивільній особі.

У 2022 році вийшов фільм про життя Преслі режисера База Лурмана. Актор Остін Батлер пізніше отримав кінопремію Bafta за роль співака.

Інший фільм, "Прісцилла", що вийшов цього тижня у Великій Британії, досліджує стосунки між співаком і його колишньою дружиною Прісциллою Преслі.

Віртуальні концерти

Популярність віртуальних концертів і шоу зросла після того, як відомий шведський ґурт Abba запустив Abba Voyage у Лондоні в травні 2022 року.

Шоу ґурту відтворює цифрову версію співаків 1970-х років, які виступають на власній спеціально побудованій арені місткістю 3000 осіб у східному Лондоні. Воно було створено 1000 художниками з візуальних ефектів, і на анімацію аватарів пішов один мільярд комп'ютерних годин.

Фото: Скриншот

За попередніми оцінками, шоу Abba Voyage заробляє 2 мільйони фунтів стерлінгів на тиждень, а з 2022 року його обіг в економіку Лондона становив 322,6 мільйона фунтів стерлінгів.

Також ще 2012 року на фестивалі Coachella як частина голографічного перформансу з'явився репер Тупак Шакур, якого вбили 1996 року. Продюсерська компанія створила образ репера, зібравши воєдино відеозаписи його рухів, а також використавши штучний інтелект для створення нових, здатних безпосередньо взаємодіяти на сцені з його колегами-виконавцями.

Крім того, у грудні 2023 року рок-ґурт Kiss завершив свій останній прощальний концерт у Нью-Йорку літаючими аватарами, які виконали хітову пісню God Gave Rock 'n' Roll to You. Джин Сіммонс зазначив, що персонажі, створені з використанням тієї самої технології, що і в Abba Voyage, забезпечили ґурту можливість бути "вічно молодим і назавжди культовим".

Фокус писав: нове дослідження показало, що музика може в буквальному сенсі врятувати життя людям, які хворіють на діабет, — знаменита пісня ґурту Queen буквально змушує інсулінові клітини діяти.