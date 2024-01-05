Світяться у темряві: жінка знайшла "зомбі-павуків" невідомого виду (фото)

Налякана Анна Баддамс прагне знайти експерта, який би пояснив, як їй діяти на випадок укусу.

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52-річна Анна Баддамс з Саутгемптона, що у Великій Британії, закам’яніла від страху, коли побачила у сараї гігантських "зомбі-павуків" невідомого виду. Матір разом зі своєю 25-річною донькою Санчанадіною намагаються з’ясувати, що це насправді може бути. Про цю дивну історію написало видання Daily Mail.

"Я не боюся чорних вдів, але коли відкрила двері свого сараю й побачила, що павук світиться, то скам'яніла від жаху та впала на сусідський сарай. Весь вечір моє серце виривалось з грудей від тривоги. Тепер щоразу, коли я проходжу повз сарай, мені стає погано. Не можу це витримати", – згадує місис Баддамс.

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Жінка прагне знайти експерта, який би пояснив, як діяти на випадок укусу. Вона уже шукала інформацію в інтернеті, і дізнались, що виявлені павуки, ймовірно, заражені ентомопатогенним грибком.

Через цю хворобу безхребетні живуть у стані "зомбі", поки мікроорганізми їх повільно роз'їдають та вбивають. До того ж спори грибка дуже швидко заражають інших павуків поблизу.

"Зомбі-павуки" у сараї британки Анни Баддамс Фото: Daily Mail "Зомбі-павуки" у сараї британки Анни Баддамс Фото: Daily Mail

"Наші екологи переглянули отримані знімки й кажуть, що ті павуки можуть бути ураженими зомбі-грибком", – підтвердили гіпотезу британки експерти з Hampshire & Isle of Wight Wildlife Trust.

Пані Баддамс запевняє, що ніколи не бачила нічого подібного. Налякана жінка зробила чимало фото та відео, позаяк ніхто не вірить її словам.

"Вночі павук світиться, і я навіть бачила, як він рухається, але якщо підійти ближче, то він прикидається мертвим. Це справді страшно", – додає вона.

"Зомбі-павуки" у сараї британки Анни Баддамс Фото: Daily Mail

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що новий вид австралійських павуків отримав назву на честь рибки Немо з мультфільму Pixar.