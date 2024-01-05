Майстер розказав, як швидко пробити раковину содою та оцтом

Ці народні методи обов’язково варто спробувати перед тим, як витрачати гроші на послуги сантехніка.

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Майстер Сем Вільям з Великої Британії поділився корисним лайфхаком, як швидко, дешево та без зусиль пробити засмічену раковину. Для цього знадобиться лише два інгредієнти, що є на кожній кухні – сода та оцет, пише видання Express.

Виклик сантехніка для усунення засмічення внутрішньої каналізації, зокрема у раковинах та душових кабінах, може обійтися в кругленьку суму. Але, на щастя, є народні методи, які варто спробувати перед тим, як витрачати гроші на послуги професіоналів.

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За словами Сема, харчова сода та оцет знаходяться на протилежних кінцях шкали pH. При змішуванні ці засоби вступають у реакцію й починають шипіти.

"Завдяки своїм лужним властивостям харчова сода легко розщеплює жир та бруд. Вам всього-на-всього потрібно засипати в зливний отвір пів склянки соди, додати туди склянку оцту й накрити тканиною, щоб стримати реакцію", – пояснює досвідчений майстер.

Далі варто зачекати 15-30 хвилин, а потім залити гарячу воду в раковину, щоб зрушити залишки сміття у трубах.

Якщо цей метод не допоможе, майстер радить скористатися пральним порошком. Ензими, які містяться в цьому засобі, можуть не лише виводити плями, але й пробивати забиті раковини.

Сем рекомендує додати дві-три столові ложки прального порошку в каструлю з киплячою водою, що допоможе активувати засіб для миття та розщепити засмічення.

Щоб суміш подіяла, необхідно зачекати 20-30 хвилин, після чого залити приготований "відвар" у трубу. Якщо це не спрацює з першого разу, спробуйте повторити процедуру.

Содою і пральним порошком можна пробити раковину Фото: Pinterest

Нагадаємо, раніше професійна прибиральниця з 15-річним стажем назвала найбрудніше місце у будинку. За її словами, набагато простіше і швидше відмити брудний унітаз. Чому саме так, вона пояснила на одному з останніх відео на своїй сторінці в TikTok.

Крім того, ми писали про уродженку фінського міста Тампере, яка безоплатно прибирає найбрудніші будинки у світі з пліснявою і щурами. Тільки за останній рік вона побувала у Великій Британії, Швейцарії, Швеції та США. Жінка знімає прибирання і викладає в соціальних мережах та відеохостингах, тільки на YouTube у неї кілька мільйонів підписників.