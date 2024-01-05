Намагалося втекти: п'яний офіцер заарештував і закував у ланцюги величезне дерево (відео)

125 років тому п'яний офіцер Джеймс Сквід здійснив один із найдивніших арештів в історії. Чоловік наказав закувати дерево в ланцюги.

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Прикуте дерево в Пешаварі (Пакистан) перебуває під арештом з 1899 року після того, як британський офіцер напідпитку вирішив провчити його за те, що воно відійшло від нього. Відтоді рослина залишається в ланцюгах. Про цю історію згадує Oddity Central.

125 років тому п'яний офіцер Джеймс Сквід здійснив один із найдивніших арештів в історії. Переконавшись, що дерево намагається втекти від нього, коли він намагається до нього підійти, британець наказав прикувати його до землі й посадити під арешт. Відтоді ланцюги так і залишилися на місці, а у цікавих туристів з'явилася табличка, яка розповідає його історію.

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"Я під арештом. Одного вечора сильно напідпитку британський офіцер вирішив, що я йду з попереднього місця, і наказав сержанту заарештувати мене. Відтоді я перебуваю під арештом", — свідчить табличка.

Прикуте дерево, розташоване на місці офіцерського гуртожитку Хайберських стрільців на Ланді Котал Вей, привертає багато уваги туристів, які знаходять його історію кумедною. Однак місцеві жителі вважають цю рослину символом пригноблення місцевого населення британською владою.

"Цим актом британці, по суті, натякнули одноплемінникам, що якщо вони наважаться виступити проти них, то на них теж чекатиме подібне покарання", — прокоментував один із місцевих жителів.

На дереві є спеціальна табличка Фото: Oddity Central

Попри суперечливе минуле, Пешаварське дерево з ланцюгами залишається важливою визначною пам'яткою, яка приваблює в цей район таких необхідних туристів.

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