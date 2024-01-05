Алісія Фраміс розповіла, що життя з ШІ є сумішшю її попередніх стосунків. Голограма здатна генерувати відповіді та емоції.

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Влітку 2024 року Алісія Фраміс із Барселони (Іспанії) вийде заміж за АйЛекса (AiLex), голограму, здатну задовольнити всі її емоційні потреби. Про це пише Medium.

Усе почалося з того, що жінка запустила проєкт, який вона назвала "Гібридна пара". У цій роботі іспанська художниця переплітає мистецтво, технологію та емоції.

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Стосунки між людьми та штучним інтелектом стають дедалі ближчими. Останнім яскравим прикладом стала історія Алісії Фраміс, яка вирішила вийти заміж за AiLex, ставши першою у світі жінкою, яка вирішила пов'язати своє життя з ШІ. Жінка живе з цією голограмою вже кілька місяців, і, за її словами, вона являє собою суміш її попередніх стосунків. Голограма здатна генерувати відповіді та емоції.

За словами художниці, чоловік-голограма дуже спокійний, турботливий, їсть тільки цифрову їжу і завжди поруч. Алісія та її майбутній обранець часто вечеряють разом і розповідають одне одному про те, як минув день.

Видання зазначає, що це буде законний шлюб і з усією атрибутикою, яку передбачає весілля. Їжа буде як для реальних гостей, так і для цифрових. Після весільної церемонії гібридна пара вирушить жити в будинок, який вони будують на острові Менорка.

Алісія та її майбутній обранець часто вечеряють разом і розповідають одне одному про те, як минув день Фото: Alicia Framis

Крім того, Фраміс використовує цей проєкт для вивчення інтеграції штучного інтелекту (ШІ) в повсякденне життя і мистецтво. Завдяки цьому художниця стане першою жінкою у світі, яка вийшла заміж за голограму, що підтверджується в її заяві.

Ця "унікальна церемонія" відбудеться влітку 2024 року в музеї Depot Boijmans Van Beuningen у Роттердамі (Нідерланди).

Раніше Фокус повідомляв, що жінка розповіла, як змусити будь-якого чоловіка захотіти одружитися. Марина Нейман поділилася своїм особливим методом, щоб швидко отримати зобов'язання від чоловіків, які спочатку кажуть, що не планують серйозних стосунків.

Також стало відомо, що жінка народила близнюків із різними роками народження. Діти народилися 31 грудня й 1 січня, різниця між їхньою появою на світ становила більш ніж 12 годин. Батьки вірять, що на малюків чекає світле майбутнє.