Загадка Ді Бі Купера: у справі найневловимішого викрадача літаків з'явилася нова зачіпка

Історія, яка вразила всю Америку на початку 1970-х, як і раніше, залишає в невіданні не тільки агентів ФБР, а й увесь світ.

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Мікроскопічний металевий фрагмент, знайдений на краватці відомого викрадача літаків Д. Б. Купера, може допомогти розкрити його справжню особистість. Приватний детектив і дослідник Ерік Уліс зі США впевнений, що нова зачіпка допоможе закрити гучну справу. Про це пише FOX News.

За словами детектива, після свого легендарного зникнення 52 роки тому людина, відома як Д. Б. Купер, залишила після себе найважливіший доказ: затискач для краватки. Після того, як гроші та сама людина безслідно зникли, цю річ було виявлено на місці Купера в останньому ряду літака, номер 18-E. Краватку купили в магазині J.C. Penny близько Різдва 1964 року за 1,49 долара.

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Знайдений мікроскопічний металевий фрагмент частково складається з нержавкої сталі, частково з титану. Детектив вважає, що цю маленьку знахідку можна відстежити до спеціалізованої майстерні з виготовлення виробів із металу та тканини.

"Я нітрохи не здивуюся, якщо у 2024 році ми дізнаємося, ким був цей хлопець", — заявив Уліс.

Наразі доказ перебуває під федеральним замком, але вчені, які досліджували його, змогли витягти з нього понад 100 000 частинок.

"Він використовував ці липкі шлейфи, схожі на маленькі вуглецеві кружечки, які він міг прикладати до частин краватки. Якщо застосувати до цього сучасні технології, яких не було в 1971 році, коли це сталося, це розповість іншу історію", — пояснив слідчий.

Слідчі досі не знають, хто ховався за особистістю Ді Бі Купера Фото: Federal Bureau of Investigation FBI

18 місяців тому Уліс, використовуючи патенти США, відстежив три такі фрагменти з однією і тією ж прив'язкою до конкретного заводу в Пенсільванії, Crucible Steel.

"Розташований у передмісті Піттсбурга, він був важливим субпідрядником протягом усіх 1960-х років. Він постачав левову частку титану та нержавкої сталі для літаків Boeing", — зазначив детектив.

Знайдений мікроскопічний металевий фрагмент Фото: FOX News

Уліс стверджує, що докази вказують на те, що Купер мав глибокі знання про викрадений ним літак 727 і про район Сіетла. Відомо, що працівники Crucible Steel подорожували та відвідували свого підрядника, компанію Boeing. Однак слідчий визнає, що його висновки ще не остаточні. Він не викреслює жодного підозрюваного зі списку. Однак, судячи з того, що він побачив, усі дороги ведуть до інженера-дослідника титану Вінса Петерсона з Піттсбурга, який помер 2002 року.

"Він — цікава особистість. Я обов'язково продовжу вивчати його", — додав детектив.

Ді Бі Купер — псевдонім неідентифікованого американського злочинця, який 24 листопада 1971 року захопив літак Boeing 727-51 авіакомпанії "Northwest Orient Airlines", що прямував із Портленда до Сіетла, отримавши викуп у 200 тисяч доларів, випустив пасажирів, змусив пілотів підняти літак у повітря, і вистрибнув із парашутом приблизно за 50 кілометрів на північний схід від Портленда.

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