Розлучена дизайнерка створила для себе крихітний дім: що всередині (фото)

За нове житло Джен Ґрессетт заплатила 175 тисяч доларів й повністю задоволена результатом.

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51-річна графічна дизайнерка Джен Ґрессетт з Боулдера, що в США, розлучилась після 18-річного шлюбу й вирішила почати нове життя. Жінка переїхала у крихітний "модульний" будиночок й провела екскурсію для журналістів видання Newsweek.

Американка розповідає, що захоплюється філософією "життя з меншими витратами", тому більше часу проводить не на роботі, а разом зі своєю сім'єю та друзями, а також займається улюбленими справами, зокрема бігом.

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Джен тепер живе у мобільному домі площею всього 46 м². Його спроєктували спеціально під її замовлення у січні 2021 року. Всередині є дві мансарди, простора кухня, їдальня поєднана з робочою зоною, вітальня з каміном, а також повноцінна ванна кімната.

Модульний будинок дизайнерки Джен Ґрессетт Фото: Instagram|//Trailheadtiny

"Якщо мої діти переїдуть, то і я зможу легко перемістити свій будинок, аби жити поруч з ними. Я не мала б такої можливості, якби жила у звичайному будинку", – каже дизайнерка.

Модульний будинок дизайнерки Джен Ґрессетт Фото: Instagram|//Trailheadtiny

Вона дуже пишається своєю затишною вітальнею, де стоїть великий диван з висувною підставкою для ніг, телевізор, електричний камін, а також підвісне крісло, яке можна зберігати окремо.

Модульний будинок дизайнерки Джен Ґрессетт Фото: Instagram|//Trailheadtiny Модульний будинок дизайнерки Джен Ґрессетт Фото: Instagram|//Trailheadtiny

Ще одна переваги її унікального будинку – функціональна зовнішня комора, де зберігається шланг для поливу газону та інше господарське обладнання, зокрема туристичне спорядження, лижі та корисні дрібнички.

За нове житло Джен Ґрессетт заплатила 175 тисяч доларів (6,6 млн грн) й повністю задоволена результатом.

"Ця частина мого життя була на 100% незапланованою та непередбачуваною. Ніколи не пізно почати все спочатку", – резюмує вона.

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