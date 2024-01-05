Стирчала зі штанів: в одязі телеведучої помітили цікаву деталь (фото)

Жінка намагалася таким чином захистити себе, адже у країні ведуться активні бойові дії.

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Ведуча телевізійних новин на 14-му ізраїльському каналі вийшла в ефір із вогнепальною зброєю. Літал Шемеш вирішила таким чином захистити себе від можливих ризиків, оскільки країна перебуває у стані війни. Про це написало у мережі Х (колишній Twitter) видання Quds News Network.

На опублікованому фото можна побачити журналістку, яка сидить дикторським пультом, а позаду з-під її штанів стирчить пристебнутий до стегна пістолет.

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Ведуча новин показала середній палець, бо не знала, що йде прямий ефірі (відео)

До речі, Літал Шемеш стоїть на обліку як резервістка Армії оборони Ізраїлю. У своїх соціальних мережах вона нещодавно поділилася фотографіями зі стрільбища.

"Всю країну мобілізують для боротьби з тероризмом. Ми не бачили такої різанини в Ізраїлі за останні 75 років. Для нас це другий Голокост", – заявила телеведуча в інтерв'ю Fox News.

В Ізраїль досить суворі закони, що регулюють особисте володіння зброєю. Але останнім часом чиновники фіксують небачений досі сплеск заявок на отримання відповідних ліцензій. На це суттєво вплинув напад бойовиків ХАМАС, внаслідок якого загинуло близько 1200 ізраїльських солдатів і цивільних осіб.

У минулі роки ізраїльська влада розглядала можливість надання дозволів на носіння зброї лише тим, хто проживає в районах, близьких до палестинських міст. Втім, вже через кілька днів після нападу з боку Гази парламент схвалив заходи щодо спрощення цієї процедури.

Раніше Фокус писав, що 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектора Гази, було випущено понад дві тисячі ракет. Після чого ХАМАС почав наземне вторгнення в країну. 8 жовтня в Ізраїлі офіційно оголосили про війну.