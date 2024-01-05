Заплутався шарф: люди опинилися в пастці на одному з найвищих атракціонів світу (фото)

HyperCoaster — найвищі, найшвидші та найдовші американські гірки в Південній півкулі. Вагонетка зупинилася якраз перед досягненням "вершини" траси.

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В Австралії відвідувачі однієї з найвищих американських гірок у світі опинилися в пастці незабаром, як в одного з них заплутався шарф. Про це пише Daily Star.

Люди, які купили квиток на атракціон DC Rivals HyperCoaster у парку Голд-Кост, застрягли після того, як шматок одягу намотався на колесо одного з поїздів. Американські гірки було негайно зупинено.

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Пасажирам видали індивідуальні ремені безпеки й евакуювали їх по одному після того, як контролери парку сказали їм спуститися сходами, розташованими поруч. Співробітники служби безпеки спостерігали за повільним спуском відвідувачів і стежили за тим, щоб ніхто не постраждав.

Компанія Warner Bros Movie World опублікувала заяву, що підтверджує зупинку атракціону, і повідомила, що люди з HyperCoaster, на якому висота гірок сягає 1,4 км, були евакуйовані за допомогою добре підготовлених команд.

"Оператор атракціону і системи безпеки атракціону зробили те, чого вони були навчені. Усі гості перебувають у безпеці, а поїзди зупинені в спеціально відведеній зоні. Ми розуміємо, що зупинка атракціону може засмутити гостей, але саме з таких причин заборонено брати на борт атракціонів незакріплені предмети", — йдеться в заяві.

Вагонетки розвивають швидкість до 115 км/год Фото: deahotcakes/Instagram

Вважається, що HyperCoaster — найвищі, найшвидші та найдовші американські гірки в Південній півкулі, з крутим 89-градусним спуском. Вагонетки розвивають швидкість до 115 км/год. Атракціон знову почне працювати, коли усунуть неполадку.

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