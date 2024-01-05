"Боже мій": лист, надісланий 1943 року, знайшов свого одержувача (фото, відео)

Співробітник поштового відділення, який розшукав сім'ю Джорджів, сказав, що лист, найімовірніше, так довго залишався на пошті, тому що в адресі було вказано вулицю, але без номера будинку.

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Лист, відправлений подружній парі з Іллінойсу (США) 1943 року, через 80 років нарешті був доставлений членам сім'ї після того, як його знову виявили в поштовому відділенні. Про це пише UPI.

Послання, адресоване жителям Де-Калба Луїсу і Лавені Джордж, нещодавно спливло в місцевій поштовій службі, і один із працівників вирішив спробувати розшукати членів сім'ї.

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Зрештою лист доставили Грейс Салазар, родичці, яка живе в Портленді, штат Орегон, і вона поділилася поштовим відправленням із Жанетт Джордж, донькою Луїса і Лавени Джордж.

"Послання з минулого, що з'явилося немов із нізвідки, — це просто неймовірно. Усі були просто як "Боже мій", розумієте? Усі були приголомшені. Як таке можливо?", — розповіла Жанетт Джордж телеканалу WIFR-TV.

Луїс і Лавена Джордж Фото: WIFR

Автором листа, надісланого 1943 року, був двоюрідний брат, який висловлював співчуття Джорджам, чия дочка Евелін, померла від спадкового захворювання.

"Я дуже переживала стосовно цього. Адже втрата дитини — це завжди жахливо. Це просто змусило мене згадати про горе моїх батьків і про втрати, через які пройшла моя сім'я ще до мого народження", — каже Жаннет Джордж.

Співробітник поштового відділення, який розшукав сім'ю Джорджів, сказав, що лист, найімовірніше, так довго залишався на пошті, тому що в поштовій адресі було вказано назву вулиці, але не було номера будинку.

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