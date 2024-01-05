Матір через помилкове запліднення народила кавказьких дітей (фото)

Розслідування показало, що внаслідок "неймовірної помилки" клініка імплантувала пацієнтці не ті ембріони.

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Жінка, яка лікувалась від безпліддя в одній із клінік Південної Каліфорнії, що в США, народила дітей двох інших матерів через помилкове запліднення. Медики під час процедури випадково переплутали ембріони, але про це стало відомо не одразу. Подробиці історії розкрило видання The Telegraph.

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Повідомляється, що азійсько-американське подружжя з міста Флашинг у 2018 році приїхало до Каліфорнії, щоб вилікувати безпліддя. Заплативши 100 тисяч доларів за всі необхідні процедури, жінці таки вдалося завагітніти. Фахівці запевнили, що у неї народяться дівчатка-близнючки.

Але на світ несподівано з’явились два європеоїдні хлопчики. Подальші розслідування показали, що внаслідок "неймовірної помилки" клініка імплантувала пацієнтці два ембріони від двох інших сімей.

Через кілька тижнів подружжя передало малюків їхнім генетичним батькам, зокрема Анні Манукян та її чоловікові Ашоту. Ті, своєю чергою, як і азійсько-американське подружжя, подали позов до суду.

Сім’ям вдалося домовитися з клінікою репродуктивного здоров'я в Каліфорнії про виплату нерозголошуваної суми.

"Ми істерично плакали, всі четверо. Нам дуже шкода", — сказала Манукян, коли вони з чоловіком забрали свого маленького хлопчика.

Анні Манукян та її чоловік Ашот Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 26-річну Шину Голланд-Долан з Огайо, що в США, яка розкрила приголомшливу сімейну таємницю. Дівчина усе життя думала, що не має рідних братів та сестер, але правда виявилась інакшою.

Крім того, ми розповідали про лесбійську пару Емілі Патрік та Керрі Осборн, які обмінялися ембріонами та народять синів від одного донора сперми. Процедура запліднення коштувала майбутнім матерям приблизно 25 тисяч фунтів стерлінгів (майже 1,2 млн грн). Донором сперми було обрано анонімного американця голландського та німецького походження.