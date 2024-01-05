У США пес з'їв 4 000 доларів: господарям вдалося відновити частину грошей (відео)

За словами господарів собаки, раніше їхній вихованець ніколи не робив нічого поганого, тому вони були "шоковані", коли він з'їв десятки 50-доларових і 100-доларових купюр.

Related video

В американському штаті Пенсільванія собака породи голдендудль на ім'я Сесіл з'їв 4 000 доларів. Про це розповіли господарі тварини Клейтон і Керрі Лоу в інтерв'ю CBS Pittsburgh.

Клейтон повідомив, що на початку грудня поклав конверт із пачкою грошей на кухонний стіл. За його словами, приблизно через 30 хвилин він виявив, що його 7-річний пес Сесіл вирішив поласувати купюрами.

"Я повернувся в кімнату, а потім усі ці гроші опинилися на землі. Він просто ось такий, стоїть там, і я такий: "О, чорт візьми, він з'їв трохи цих грошей і був у шоці". Я крикнув Керрі. "Він з'їв гроші, він з'їв 4000 доларів!" — згадує чоловік.

Важливо

Жінка прихистила загублене цуценя, проте тест ДНК показав, що це не просто собака (фото)

Господарі Сесіла зазначають, що були "особливо шоковані" вчинком свого улюбленця, оскільки він був добре вихований і ніколи раніше не завдавав їм клопоту. За словами Керрі, вони навіть могли залишити собаку одного в кімнаті з вечерею, знаючи, що він не доторкнеться до їхньої їжі.

У результаті пара вирішила спробувати відновити купюри. Подружжя зазначило, що промивало недоноски грошей по кілька разів, перш ніж принести їх у банк. Таким чином їм вдалося повернути близько 3500 доларів.

"У якийсь момент він сидів на дивані, ми сміялися, думаючи, що всередині цієї собаки потенційно може бути 2000 доларів", — сказала Керрі.

Клейтон і Керрі Лоу розповіли, як їхній пес з'їв $4 000

Нагадаємо, німецька вівчарка в калійорніському Сакраменто протягом кількох тижнів привертала увагу місцевих жителів. Як виявилося, пес намагався повідомити людям про загибель свого господаря.

Фокус також писали про 45-річну Ясмін Ель-Сайє з Великої Британії, яка поводиться зі своїми собаками, як з дітьми, і подає їм найкращий стейк на свято, який коштує дорожче, ніж її вечеря. У собак також є сезонний гардероб, що налічує понад 50 речей.