Сім'я не змогла вирушити у відпустку своєї мрії через "подряпину" в паспорті (фото)

Рейчел і Джейк Бартони втратили 1234 фунти стерлінгів (майже 60 тисяч гривень) через пошкоджений документ сина. Хлопець не зміг пройти контроль в аеропорту.

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Сім'я з Великої Британії не змогла насолодитися своєю довгоочікуваною відпусткою через невеликий розрив на паспорті їхнього 19-річного сина. Про це пише Business Insider.

Рейчел і Джейк Бартони, разом із сином, мали сісти на рейс авіакомпанії Ryanair 28 грудня з англійського аеропорту Іст-Мідлендс в Аліканте (Іспанія), щоб вирушити у восьмиденну новорічну подорож до прилеглого Бенідорма.

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Сім'я прибула в аеропорт, зареєструвалася на рейс, пройшла через службу безпеки й, нарешті, опинилася біля свого виходу. Почалася посадка, і коли батьки підійшли до стійки, щоб просканувати квитки й перевірити паспорти, співробітник Ryanair сказав їхньому синові Джейку, що його паспорт пошкоджений. Через це хлопця не пустили на борт літака.

На першій сторінці паспорта, над сторінкою з фотографією та інформацією про Джейка, був розрив біля палітурки паспорта. Мати та батько розповіли, що документ був виданий у жовтні 2022 року і вони ніколи раніше не помічали маленьку "подряпину". Вони вважають, що це сталося, коли Джейк використовував паспорт як основний документ, що засвідчує особу, після того, як у нього вкрали гаманець і документи.

Журналістам не вдалося знайти на сайті авіакомпанії інформацію про пошкоджені паспорти, проте представник Ryanair повідомив, що верхній кут паспорта також був відсутній. Батьки Джейка все ж могли піднятися на борт літака, але без нього. Сім'я вирішила пошукати інші варіанти.

Раніше Джейк Бартон загубив документи і часто користувався паспортом Фото: FBI

За словами Рейчел, співробітник Ryanair сказав, що інші авіакомпанії можуть погодитися прийняти паспорт. Сім'я вирушила в офіс іншої компанії, де їм сказали, що розрив паспорта невеликий і з ним можна подорожувати.

"Вони відразу ж прийняли паспорт і сказали, що постараються посадити нас на інший рейс. На жаль, іншого рейсу не виявилося", — сказала вона.

Не зумівши знайти вихід із ситуації, сім'я вирушила додому. Під час проходження прикордонного контролю паспорт прийняли.

За словами Рейчел, загалом сім'я втратила 1234 фунти стерлінгів (майже 60 тисяч гривень) на перельотах і транспортуванні в аеропорт і назад.

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