Вагітніла щороку: дівчина до повноліття народили чотирьох дітей (фото)

Молода матір зізнається, що батьки махнули на неї рукою, тож їй довелося самостійно ухвалювати всі рішення.

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Бріттані Хоган з Техасу, що в США, народили 4 дітей до 18 років. Багатодітна матір стверджує, що батьки свого часу нічого їй не забороняли, тож вона насолоджувалась повною свободою дій. Про це блогерка розповіла на своїй сторінці у TikTok.

32-річна Бріттані каже, що вперше завагітніла у 14 років. Її оточення було шоковане, коли дізналося про це.

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"Я завагітніла старшою донькою у 14 років. З того часу буквально народжувала по дитині щороку, аж поки мені не виповнилося 18. Потім з’явилося ще двоє малюків у 20 років", – каже багатодітна матір.

Вона зізналась, що вирішила тримати своїх дітей у таємниці від друзів.

"Приховувала кожну вагітність до шести місяців. Пам'ятаю, як одна з моїх подруг прийшла в гості й запитала: "Чия це дитина?". Довелося показати свідоцтво про народження, щоб вона мені повірила", – згадує Бріттані.

Американка стверджує, що батьки махнули на неї рукою, тож їй довелося самостійно ухвалювати всі рішення. Втім, жінка ні про що не шкодує.

Бріттані Хоган з Техасу народила 4 дітей до повноліття Фото: TikTok

"Ось де тепер я, випускниця коледжу, дружина і власниця будинку. Що б не трапилося в житті, ви можете змінити ситуацію на краще", – не без гордості каже Бріттані, у якої зараз вже семеро дітей.

Однак користувачів мережі її слова не переконали.

"Ні, це божевілля"

"Я вперше чую, щоб хтось мав 4 дітей у 18 років"

"Абсурд якийсь"

"Це так егоїстично стосовно дітей і всіх у вашому житті. Огидно"

"У цьому немає нічого такого, чим можна пишатися"

"Ти не вчилася, чи не так?"

"Просто зупинись"

Відео багатодітної матері на момент публікації зібрало 593 тисяч переглядів у TikTok.

До речі, це уже не перша подібна історія. Британка Енджі Фейт до 19 років вагітніла аж 7 разів. Уперше дівчина дізналася, що при надії, у п’ятнадцятирічному віці. Тоді вона ще навчалася в старшій школі. Батьком дитини став її теперішній чоловік Джордан. Переживши п'ять викиднів, Енджі народила йому ще двох прекрасних дітей, і зараз вони знову чекають на поповнення.

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