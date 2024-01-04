Вагітніла щороку: дівчина до повноліття народили чотирьох дітей (фото)
Молода матір зізнається, що батьки махнули на неї рукою, тож їй довелося самостійно ухвалювати всі рішення.
Бріттані Хоган з Техасу, що в США, народили 4 дітей до 18 років. Багатодітна матір стверджує, що батьки свого часу нічого їй не забороняли, тож вона насолоджувалась повною свободою дій. Про це блогерка розповіла на своїй сторінці у TikTok.
32-річна Бріттані каже, що вперше завагітніла у 14 років. Її оточення було шоковане, коли дізналося про це.Важливо
"Я завагітніла старшою донькою у 14 років. З того часу буквально народжувала по дитині щороку, аж поки мені не виповнилося 18. Потім з’явилося ще двоє малюків у 20 років", – каже багатодітна матір.
Вона зізналась, що вирішила тримати своїх дітей у таємниці від друзів.
"Приховувала кожну вагітність до шести місяців. Пам'ятаю, як одна з моїх подруг прийшла в гості й запитала: "Чия це дитина?". Довелося показати свідоцтво про народження, щоб вона мені повірила", – згадує Бріттані.
Американка стверджує, що батьки махнули на неї рукою, тож їй довелося самостійно ухвалювати всі рішення. Втім, жінка ні про що не шкодує.
"Ось де тепер я, випускниця коледжу, дружина і власниця будинку. Що б не трапилося в житті, ви можете змінити ситуацію на краще", – не без гордості каже Бріттані, у якої зараз вже семеро дітей.
Однак користувачів мережі її слова не переконали.
- "Ні, це божевілля"
- "Я вперше чую, щоб хтось мав 4 дітей у 18 років"
- "Абсурд якийсь"
- "Це так егоїстично стосовно дітей і всіх у вашому житті. Огидно"
- "У цьому немає нічого такого, чим можна пишатися"
- "Ти не вчилася, чи не так?"
- "Просто зупинись"
Відео багатодітної матері на момент публікації зібрало 593 тисяч переглядів у TikTok.
До речі, це уже не перша подібна історія. Британка Енджі Фейт до 19 років вагітніла аж 7 разів. Уперше дівчина дізналася, що при надії, у п’ятнадцятирічному віці. Тоді вона ще навчалася в старшій школі. Батьком дитини став її теперішній чоловік Джордан. Переживши п'ять викиднів, Енджі народила йому ще двох прекрасних дітей, і зараз вони знову чекають на поповнення.
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