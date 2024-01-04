Роками пила чай замість води: лікарі видалили 300 каменів із нирки дівчини (фото)

Сяо Ю госпіталізували після того, як у неї піднялася температура і з'явилися сильні болі в попереку. Лікарі виявили в організмі дівчини велику кількість каменів, які нагадували "маленькі булочки на пару".

Related video

У Тайвані лікарі видалили 300 каменів із нирки жінки, яка пила чай замість води. Сяо Ю розповіла, що впродовж багатьох років вживала тільки бабл-чай, фруктовий сік і алкогольні напої. Про це пише The Independent.

20-річну жінку госпіталізували в лікарню Чи Мей у місті Тайнань у середині грудня минулого року після того, як у неї підвищилася температура і з'явилися сильні болі в попереку.

Важливо

Таємницю розкрито: люди дізналися, чому кола з McDonald's має різний смак

Ультразвукове дослідження показало, що її права нирка опухла від рідини й в ній були сотні ниркових каменів. Згідно з даними комп'ютерної томографії, камені були розміром від 5 мм до 2 см і за зовнішнім виглядом нагадували "маленькі булочки на пару". Подальший аналіз крові також показав збільшення кількості лейкоцитів.

Коли дівчину розпитували про стан здоров'я, вона розповіла лікарям, що не любить пити воду, а натомість роками замінювала її такими напоями, як чай із бульбашками, фруктові соки та алкогольні напої. Це призвело до хронічного зневоднення і накопичення мінералів у нирках.

Ілюстративне фото Фото: Unsplash

Медики провели двогодинну операцію і витягли з її нирки близько 300 каменів. Після процедури стан жінки був стабільним, і через кілька днів її виписали. Хірург доктор Лім Чьє-ян, який проводив операцію, сказав, що камені в нирках можуть утворитися з кількох причин, включно з недостатнім споживанням води або дієти з високим вмістом кальцію і білка, повідомляє Metro.

Медики провели двогодинну операцію і витягли з нирок дівчини близько 300 каменів Фото: CEN

Доктор додав, що в Тайвані ймовірність утворення каменів у нирках у чоловіків утричі вища, ніж у жінок.

Раніше Фокус повідомляв, що "небезпечна хвороба" чоловіка, який поспішав до лікарні, розсмішила соцмережі. Він провів кілька годин в інтернеті, вивчаючи свої симптоми на одному з медичних сайтів, і був упевнений, що у нього тромбоз глибоких вен.

Також стало відомо, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що попалося під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.