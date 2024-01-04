Незвичайний профіль: розкрито "таємницю" фотографії фельдшера на сайті знайомств (відео)

Переглядаючи популярний сайт для знайомств дівчина натрапила на профіль одного фельдшера. Вона побачила фотографію, на якій хлопець в уніформі робить селфі біля своєї машини швидкої допомоги з відкритими задніми дверима.

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Жінка на ім'я Кет переглядала популярний додаток для знайомств Hinge, коли натрапила на профіль фельдшера, з дивною фотографією. На задньому фоні виднілося тіло людини, що лежало в машині швидкої допомоги позаду чоловіка. Про це дівчина розповіла у своєму ролику, який вона опублікувала в TikTok.

Коли мова заходить про вибір ідеальних знімків для додатків знайомств, хочеться бути впевненою, що ви покажете себе з найкращого боку, щоб справити гарне враження. Тому можна уявити собі жах однієї жінки, коли вона помітила на задньому плані фотографії одного з хлопців тіло людини у швидкій допомозі.

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Кет, відома в мережі під ніком "catkilledjian", переглядала популярний сайт для знайомств Hinge, коли натрапила на профіль фельдшера. Вона побачила фотографію, на якій хлопець в уніформі робить селфі біля своєї машини швидкої допомоги з відкритими задніми дверима. Однак усередині були помічені чиїсь ноги на каталці.

"Назвіть мене старомодною, але якби я викликала швидку допомогу, а мій лікар зробив би фото з моїм тілом і ногами на задньому плані, я б збунтувалася", — говорила в ролику дівчина.

Дівчина була в люті Фото: TikTok

Усього за 4 дні її коротке відео стало вірусним і зібрало майже 600 тисяч переглядів. Користувачі TikTok поспішили поділитися своєю думкою в коментарях.

Один із користувачів сказав: "Спочатку дозвольте мені зробити селфі", "Це не має жодного стосунку до справи". "Це має бути порушенням HIPAA [Закону про переносимість і підзвітність медичного страхування]", "Може, він тренувався, а це рятувальник Ренді", — писали люди.

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