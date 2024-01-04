"Від краю до краю": 92-річний чоловік пройшов увесь Великий каньйон на честь покійної дружини (фото)

Похід від краю до краю через Великий каньйон, також відомий як R2R, входить до числа найкращих розваг для завзятих туристів. Однак подібна подорож вимагає тренувань, витривалості та ретельного планування.

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92-річний чоловік із Німеччини побив світовий рекорд, ставши найстарішою людиною, яка пройшла Гранд-Каньйон від краю до краю, і зробила це менш ніж за 24 години. Про це пише Guinness Worl Records.

Альфредо Аліага Бурдіо завершив 24-мильний (майже 39 км) похід у жовтні. Нещодавно рекордсмен Книги рекордів Гіннеса підтвердив, що він є найстарішою людиною, яка здійснила подібне. У деяких випадках молодші люди, гинули під час спроб подолати скелясту місцевість.

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Після того як дружина чоловіка померла 2006 року, Аліага знову відвідав деякі значущі місця, де вони подорожували разом, і вирушив у похід каньйоном із донькою та онуком. Потім, у жовтні 2022 року, він побував там ще раз. За словами представників Книги рекордів Гіннеса, саме тоді чоловік почав замислюватися про те, щоб побити рекорд як найстарша людина, яка здійснила похід від "краю до краю".

Офіційний шанс випав Аліазі в жовтні 2023 року. Тоді він забронював житло на Північному схилі та розпочав свій похід о 6 ранку, ще до сходу сонця. Перші п'ять годин були виснажливими, але після 15-хвилинної перерви чоловік відновився і відчув себе досить сильним, щоб витримати наступні сім годин.

92-річний чоловік із Німеччини побив світовий рекорд Фото: Guinness World Records

За його словами, його успіху сприяли розум, а також друзі, яких він придбав на цьому шляху.

"Я думав про наступний крок, а не про те, як далеко мені ще належить пройти. Тоді все стає не таким пригнічуючим і цілком здійсненним", — сказав він.

Фактичний час походу склав 21 годину і 15 хвилин Фото: Guinness World Records

На подолання всього шляху в Аліаги пішло 34 години та 2 хвилини, а фактичний час походу склав 21 годину і 15 хвилин. Чоловік, який живе в Німеччині, сказав офіційним особам, що сподівається, що його досягнення надихне інших людей займатися улюбленою справою і ніколи не відмовлятися від своїх цілей.

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