Вихователька з досвідом розказала, чому ніколи не віддасть свого малюка у дитсадок

Британка Хізер перерахувала усі плюси та мінуси дошкільних закладів.

Related video

Колишня вихователька Хізер заявила, що ніколи не віддасть свою дитину у дитячий садок. Жінка детально пояснила принципову позицію, перераховуючи всі плюси та мінуси, на своїй сторінці в TikTok.

Спершу Хізер заговорила про переваги ясел, зокрема зазначила, що вони дозволяють батькам заощадити багато часу для розв'язання робочих питань, а також допомагають малюкам стати більш незалежними та самостійними.

"Самостійність дітей, які ходять у ясла, просто зашкалює, і це відчувається відразу, щойно вони переступають поріг закладу", – пояснює колишня працівниця дитячого садка.

Важливо

Батьки проти: вихователька-трансгендер вимушено звільнилась з дитсадочка

Серед інших плюсів британка згадує про спілкування й налагодження зв’язків з іншими дітьми, зміцнення імунної системи, навчання й набуття нового досвіду.

Далі жінка перейшла до недоліків, які стали для неї вирішальними. Насамперед її дуже хвилює те, що батьки особисто не знають працівників, які доглядають за дітьми. Також ви не можете вплинути на те, які саме діти гратимуться з вашим чадом.

"Окрім підтвердженої та перевіреної кваліфікації, ви нічого не знаєте про вихователів: що це за персонажі, як вони висловлюються, як вчиняють в тих чи інших обставинах й таке інше", – додає молода мати.

Хізер, колишня вихователька дитсадака Фото: TikTok

Розповідаючи про інші мінуси, Хізер згадує про незручний графік роботи подібних закладів. До того ж батьків часто штрафують, якщо вони затримуються на роботі й не вчасно забирають своїх малюків додому.

Разом з тим, колишня вихователька цілком усвідомлює, що далеко не всі можуть собі дозволити самостійно займатися доглядом за дітьми, тож не засуджує тих, хто користується послугами дошкільних закладів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про матір-одиначку з Перу, яка дозволяла своєму маленькому синові Сантьяго-Даніелю малювати на стінах квартири, а тепер похизувалась, ким він став. Жінка переконана, що батькам у жодному разі не можна забороняти дітям займатися творчістю, бо від цього залежить їхній розвиток та самореалізація.

Крім того, ми розповідали, як виховательку дитячого садка Моллі з Корнуолла, що у Великій Британії, звільнили з роботи після невдалого походу на різдвяний корпоратив.