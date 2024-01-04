Батьки налякані: "проклята" лялька повернулася в будинок після того, як її двічі викинули

Історія Емілії Мадонії нагадує сюжет фільму жахів. Вона та її чоловік Мет довгий час намагалися позбутися моторошної ляльки, що розмовляє, своєї доньки.

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Сім'я зі США була в жаху після того, як "примарна" лялька Ельза (Frozen) повернулася до їхнього будинку у 2020 році. Іграшка була двічі викинута на смітник. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Стурбована мама поділилася своїми страхами. Іграшка навіть почала співати й налякала родину.

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У 2020 році Емілія Мадонія з Г'юстона (США) писала в соцмережах, що, на її думку, у доньки Аурелії з'явилася "примарна" лялька Ельза, яку вони купили їй на Різдво. У вірусному пості у Facebook, який зараз видалено, жінка пояснила, що іграшка почала лякати їх, коли почала співати і говорити іспанською, коли її було вимкнено.

Вони з чоловіком Метом вирішили викинути ляльку (з дозволу доньки), але відтоді вона двічі повернулася в їхній дім.

"Мет викинув її кілька тижнів тому, а потім ми знайшли її всередині на дерев'яній лавці. Гаразд... ми не витримали й щільно загорнули його в сміттєвий пакет, поклали цей пакет усередині іншого сміттєвого пакета, наповненого іншим сміттям, і поклали його на дно нашого сміттєвого бака під купою інших мішків зі сміттям, докотили його до узбіччя, і його забрали в день вивезення сміття", — писала Емілія.

Лялька двічі поверталася додому Фото: Facebook

Після цього сім'я поїхала у відпустку, думаючи, що все позаду, але коли вони повернулися додому, лялька повернулася.

Після того як не вийшло позбутися іграшки, Емілі вирішила, що єдиний надійний спосіб це завезти її далеко-далеко. Тож американка відправила її своєму другові Крісу, який живе за півтори тисячі кілометрів від них і був здивований розповіддю про "ляльку з привидами". Чоловік отримав Ельзу і приклеїв моторошну іграшку до капота своєї машини, щоб вона більше нікуди не зникла.

Друг Емілії помістив ляльку на капот машини Фото: Facebook

Багато людей були шоковані цією розповіддю жінки.

"Треба було її спалити! Якщо вона не горить, значить, вона одержима", — написав один із користувачів.

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